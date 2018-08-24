Leopar, savunmasız ceylanı 2 dakika içinde böyle avladı!

Yayınlanan görüntülerde av üstündeki leoparın uyguladığı taktik ve avlanma anına yer verildi. İşte sinsi leoparın savunmasız ceylanı alt ettiği o anlar...

Leoparın müthiş taktiği

1 / 78 Bir leoparın ceylan avı, Kenya'da anbean görüntülendi.

2 / 78 Kenya'daki Masai Mara Milli Parkı'nda 52 yaşındaki fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından çekilen görüntülerde, sinsi leoparın savunmasız ceylanı nasıl avladığına bakın...

3 / 78 Aç leopar ceylana pençelerini salladı. Ceylan ise var gücüyle kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

4 / 78 Leopar, tam 2 dakika içinde ceylanı yakalayıp öldürdü.

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6 / 78 LEOPARON MÜTHİŞ TAKTİĞİ Güney Afrika Botswana'da pusuya yatan bir leopar avında başarılı oluyor. Ancak leoparın avı bu kez ne bir antilop ne de maymun... Aç leoparın hedefinde bu kez bakın ne vardı...

7 / 78 Balık tutmada usta olan bu leoparların kendilerine özgü bir taktikleri bulunuyor.

8 / 78 Avının işini tek hamlede bitiren bu özel leoparların görüntülenmesi ise oldukça zor.

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15 / 78 Botswana'da bulunan ve vahşi yaşam açısından zengin Okavango Deltası'nda ağaçların gölgesinde dinlenmeye çalışan antilop hiç beklemediği bir anda ölümle burun buruna geldi.

16 / 78 Ağaçların üstünde dinlenen leopar, antilopu görür görmez adeta üzerine doğru uçtu.

17 / 78 Bir anda neye uğradığı şaşıran antilop zor da olsa Leoparın dişleri asından kurtulmaya başardı.

18 / 78 İşte bu anlar amatör fotoğrafçı Eric Gurwin'in objektifine böyle yansıdı.

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20 / 78 New Yorklu fotoğarfçı Cindy Corcoran Kenya'da muhteşem fotoğraflara imza attı.

21 / 78 Masai Mara Doğal parkında safari yapan Corcoran Leoparın avını görüntüledi.

22 / 78 Leopar avını kaptırmamak için avladığı Thomson ceylanını ağacın üzerine çıkardı.

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37 / 78 LEOPAR VAHŞETİ! KAFA DERİSİ BÖYLE UÇTU Guwahati'nin kuzey-doğusunda Hint şehirlerinden birinde leopar vahşeti yaşandı.

38 / 78 Leopar saldırdığı insanların birini başından yaraladı.

39 / 78 4 kişiye saldıran leopar insanları feci şekilde yaraladı.

40 / 78 Vahşi leopar zar zor etkisiz hale getirildi.

41 / 78 HATASINI ÇOK GEÇ FARKETTİ Randy Miller, Hollywood filmleri için kaplan eğitiyor.

42 / 78 Eğittiği kaplanlar Son Samuray, Gladyatör ve Transformers 2 gibi filmlerde oynadı.

43 / 78 Miller, yine bir kaplanı eğitim için karşısına aldı.

44 / 78 Ne kadar eğitimli de olsa vahşi bir kaplanla şaka olmayacağını Miller da anladı.

45 / 78 O anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

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54 / 78 Hayvanat bahçesinde dehşet Brezilya'da bir hayvanat bahçesinde kameralara yansıyan korkunç bir olay yaşandı.

55 / 78 Kaplan 11 yaşındaki çocuğa saldırdı ve kolunu parçaladı ve anlar kameraya an be an yansıdı. Babası ve küçük kardeşiyle hayvanat bahçesini gezen geçen küçük çocuk kaplan kafesinin önündeki güvenlik bariyerini aşarak kafese yaklaştı.

56 / 78 Kaplana dokunmaya çalıştığı esnada bir anda saldıran hayvan çocuğun kolunu parçaladı.

57 / 78 Hayvanat bahçesi görövlileri tarafından kurtarılan ve şoka giren çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

58 / 78 Hayvanat bahçesi yetkilileri Hu adı verilen kaplanın hiçte saldrıgan bir hayvan olmadığını, insanlara alışık olduğunu söylediler.

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60 / 78 ÇATIDAKİ LEOPAR DEHŞET SAÇTI

61 / 78 Hindistan'ın batısındaki Maharashtra kentine bağlı Ballarpur köyünde bir evin çatısından sesler duyan köylüler çatıdaki kiremitleri sökünce ne uğradıklarını şaşırdı.

62 / 78 Tavan arasına nasıl girdiği anlaşılmayan ve kiremitlerin sökülmesiyle açılan delikten fırlayan leopar korkuyla çevredekilere saldırdı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

63 / 78 Tavan arasındaki takırtıların büyük bir fare veya kuştan geldiğini sanarak çevreye toplanan köylülerden ürkerek insanlara saldıran leopar önüne gelene saldırdı.

64 / 78 Leopar saldırısı nedeniyle en az beş kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, halk korkuyla uzun bir süre evlerine kapandı.

65 / 78 KAPLANLARIN ORTASINA ATLADI Şoke eden olay Hindistan'da yaşandı.

66 / 78 23 yaşındaki Yashonandan Kaushik adındaki adam gittiği hayvanat bahçesinde bariyeri aşıp kaplanların ortasına atladı.

67 / 78 Mühendislik öğrencisi olduğu ortaya çıkan genç, 20 metrelik duvarın arkasındaki kaplanların bulunduğu bölüme geçti.

68 / 78 Gömleğini çıkartarak kaplanları kovalayan adam ziyaretçileri dehşete düşürdü.

69 / 78 Kaplanların kapalı deliğe girmesi üzerine adam onların peşinden oraya girmeye çalıştı.

70 / 78 Olay yerine gelen polisler çılgın adamı yaralanmadan içeriden çıkarttı.

71 / 78 LEOPAR DEHŞETİ Hindistan'ın Uttar Pradeş bölgesinde bir hastaneye giren leopar, 12 saat boyunca hastanedekilere korkulu anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu hastaneden çıkarılan leopar, 1 polis memurunu ise yaraladı.

72 / 78 Yetkililer leoparın ilk olarak bir marketin ahşap deposunda görüldüğünü daha sonra ise bölgeye toplanan onlarca kişinin hayvanı kızdırması sonucu marketten çıktığını ifade etti.

73 / 78 Yetkililer hayvanın daha sonra yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıktaki bir hastaneye girdiğini ifade etti. Leoparın hastaneye girdiğinin öğrenilmesi sonucu güvenlik güçleri ise bölgeye gelerek leoparı dışarı çıkarmaya çalıştı.

74 / 78 Fakat çevredeki insanların fotoğraf çekmeye çalışması sonucu iyice sinirlenen leopar tüm çabalara rağmen sakinleştirilemedi. Uzun süre görevlilerin ellerindeki sopalarla dışarı çıkarmaya çalıştığı leopar en sonunda ise hızla camdan çıktı.

75 / 78 Dışarı çıktığı sırada bir polis memurunu da kolundan yaralayan leopar daha sonra ise koşarak karanlığa karıştı. Hindistan'da geçtiğimiz Ocak ayında da 9 yaşında bir çocuk ve yaşlı bir adam leopar saldırısı sonrası hayatını kaybetmişti.

76 / 78 Daily Mail'in haberine göre, Çin'in Chengdu Hayvanat Bahçesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Depresyonda olduğu iddia edilen, 27 yaşındaki fabrika işçisi Yang Jinhai beyaz kaplanların içinde bulunduğu kafese atlayarak kendini yem etti.

77 / 78 Hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler tarafından görüntülenen olayda Jinhai'nin kafese atladıktan sonra kaplanların saldırısına uğradı.