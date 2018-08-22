Leopar ve fillerle büyümüştü! O kız çocuğuna bir de şimdi bakın

Ormanda doğan küçük kızları 9 yaşına gelinceye kadar Afrika'da doğal hayatın içinde yaşayan çiftin büyüyen kızları Tippi bakın şimdilerde nasıl gözüküyor...

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Degre ailesi jip, kamera, fotoğraf makinesi gibi eşyalardan oluşan tüm malvarlıklarıyla yedi yıl Güney Afrika'da dolaşıp durmuş.