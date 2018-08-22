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Leopar ve fillerle büyümüştü! O kız çocuğuna bir de şimdi bakın

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

Fransa'dan Afrika'ya giderek modern hayatı terk eden fotoğrafçı çiftin çocukları büyüdü.

Ormanda doğan küçük kızları 9 yaşına gelinceye kadar Afrika'da doğal hayatın içinde yaşayan çiftin büyüyen kızları Tippi bakın şimdilerde nasıl gözüküyor...

Leopar ve fillerle büyüyen kızın son hali

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Degre ailesi jip, kamera, fotoğraf makinesi gibi eşyalardan oluşan tüm malvarlıklarıyla yedi yıl Güney Afrika'da dolaşıp durmuş.
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Özellikle de Namibya, Güney Afrika'da ve Bostwana sınırındaki uçsuz bucaksız Kalahari Çölü'nde.
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Tippi'nin en yakın arkadaşları ise devekuşu, abi dediği 30 yaşındaki fil Abu, birlikte öğlen uykusuna yattığı yavru leopar olur.
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Ancak Tippi'nin Afrika'daki yaşamı, okul çağına gelince sonra eriyor.
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Çünkü ailesi küçük kızın eğitimi için Fransa'ya taşınmaya karar veriyor.
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Tippi, Paris'e taşındıktan sonra modern hayata bir süre ayak uyduramıyor.
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Okula gidemiyor ve eve özel bir öğretmen geliyor.
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Çünkü leoparlar ve fillerle oynayan Tippi yaşıtlarıyla oynayamıyor.
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İşte Tippi'nin son hali. Tippi, vahşi doğadaki vahşi çocukluğunu artık geride bıraktığını, o günlerini hiçbir zaman unutmadığını söylüyor.
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Anahtar Kelimeler:
leopar fil Tippi

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