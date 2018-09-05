Leoparın avını kaçıran sırtlan

İmpala sürüsü su içerken bir leoparın saldırısına uğruyor.

Vahşi doğadan kareler

1 / 54 Minik havuzdan kurtulamayan içlerinden biri leopara av alıyor.

2 / 54 Boğazından yakaldığı impalayı yemeye götürüyor.

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9 / 54 Ancak beklenmedik misafir sırtlan bütün yemeği bozuyor.

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11 / 54 Korkan leopar kaçıyor ama impala da yaralı olduğu için bir anda yerinden fırlayıp canını kurtarıyor.

12 / 54 Sırtlan ve leopar aç kalırken, impala böyle kaçıyor.

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15 / 54 Vahşi doğadan ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Bu defa bir anne ve yavru bufalonun başına gelenler kamera ile kaydedildi.

16 / 54 Bir çift aslan takip edilen anne ve yavrusu bir anda avcılarla baş başa kalıyor.

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18 / 54 Aslanlar önce anne bufaloya saldırıyor.

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25 / 54 Anneyi etksizi hale getiren aslanlara bir başka aslan daha katılıyor. O da yavruyu avlıyor.

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28 / 54 Doğanın hızlı avcılarından kartal bu defa yemeğini derin sularda buluyor.

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30 / 54 Gökyüzünden dalışa geçen kartal bakın neyi avlıyor.

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40 / 54 Yalnız başına uyuyan dişi aslan beklenmedik bir hareketle karşılaştı.

41 / 54 Bufalo sürüsüyle karşılaşan aslan bir anda beklenmedik bir saldırı ile karşılaştı.

42 / 54 Boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.

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48 / 54 Güney Afrika'da yaşanan anlar büyük şaşkınlık yarattı.

49 / 54 Johan Smalman tarafından kaydedilen anlarda Krugar Hayvanat Bahçesi'nde bir impala akarsuyun içinde ilerlerken vahşi köpeklerle karşılaşıyor.

50 / 54 Bir impalanın arkasında beliren su aygırı avını böyle yedi.

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