Lerzan Mutlu'dan olay 'eleştiri' yanıtı! "Biri bana tokat attığında yumruk atmak istiyorum"

Sanatçı Lerzan Mutlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinde yayınlanan programının yeni bölüm konuğu oldu. Ünlü isim Çağlayan'a maddiyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında da konuştu.
Mutlu, sektörde yaşanan kaos durumunun her zaman yaşandığını söylerken, kendisine gelen eleştiriler hakkında da konuştu. Sosyal medyada verdiği sert yanıtlar hakkında konuşan Lerzan Mutlu'nun "Biri bana tokat attığında yumruk atmak istiyorum" ifadesini kullanması dikkat çekti.
"Birinden daha iyi şarkı söylüyorsan, birinden daha iyi televizyonda ışığın varsa sen onların düşmanısın." diyen Mutlu, "İyi bir şeyi asla kabul etmek istemiyorlar, aralarına çok zor alıyorlar. Almış gibi gözüküyorlar." dedi.
Ünlü sanatçı, ayrıca maddiyatı hakkında da konuştu. "Kazıyarak gelende hep bir korku vardır." diyen Mutlu, "Onları da tebrik ederim, asıl onlarınki daha önemli. " dedi. Tek çocuk olarak iyi bir aileye doğduğunu söyleyen Lerzan Mutlu, hayat şartları hakkında ise "Bu benim seçimim değildi. Dolayısıyla hayatım boyunca hiçbir şey yapmasam yine aynı standartta yaşayabilirim." ifadesini kullandı.
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