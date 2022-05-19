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Lerzan Mutlu'dan olay 'eleştiri' yanıtı! "Biri bana tokat attığında yumruk atmak istiyorum"

19.05.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programının yeni bölüm konuğu Lerzan Mutlu oldu. Ünlü sanatçı, Çağlayan'ın sorduğu sorulara samimi cevaplar verirken, kendisine yöneltilen eleştiriler hakkındaki yorumu ise şaşırttı.

Lerzan Mutlu'dan olay 'eleştiri' yanıtı! "Biri bana tokat attığında yumruk atmak istiyorum"

Sanatçı Lerzan Mutlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinde yayınlanan programının yeni bölüm konuğu oldu. Ünlü isim Çağlayan'a maddiyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında da konuştu.

LERZAN MUTLU'DAN ŞAŞIRTAN 'ELEŞTİRİ' CEVABI!

Mutlu, sektörde yaşanan kaos durumunun her zaman yaşandığını söylerken, kendisine gelen eleştiriler hakkında da konuştu. Sosyal medyada verdiği sert yanıtlar hakkında konuşan Lerzan Mutlu'nun "Biri bana tokat attığında yumruk atmak istiyorum" ifadesini kullanması dikkat çekti.

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"BİRİNDEN DAHA İYİ ŞARKI SÖYLÜYORSAN SEN ONLARIN DÜŞMANISIN"

"Birinden daha iyi şarkı söylüyorsan, birinden daha iyi televizyonda ışığın varsa sen onların düşmanısın." diyen Mutlu, "İyi bir şeyi asla kabul etmek istemiyorlar, aralarına çok zor alıyorlar. Almış gibi gözüküyorlar." dedi.

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"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YAPMASAM YİNE AYNI STANDARTTA YAŞAYABİLİRİM"

Ünlü sanatçı, ayrıca maddiyatı hakkında da konuştu. "Kazıyarak gelende hep bir korku vardır." diyen Mutlu, "Onları da tebrik ederim, asıl onlarınki daha önemli. " dedi. Tek çocuk olarak iyi bir aileye doğduğunu söyleyen Lerzan Mutlu, hayat şartları hakkında ise "Bu benim seçimim değildi. Dolayısıyla hayatım boyunca hiçbir şey yapmasam yine aynı standartta yaşayabilirim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Lerzan Mutlu
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