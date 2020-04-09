Lerzan Mutlu'dan takipçisine: Popomu ye!

Karantina günlerinde evinden çıkmayan şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz gün makyajsız bir pozunu paylaşmıştı.

Makyajsız haliyle gündem olan Mutlu'ya takipçileri yorum yağdırmıştı. Bir takipçisi Mutlu'ya "Bir daha makyajsız hiç kimseye görünmeyin. Adam inanamıyor o makyajsız kadının siz olduğunuza" yorumunda bulundu.

Lerzan Mutlu'yu ise bu yorum çok kızdırdı. Mutlu takipçisine verdiği yanıtla olay oldu. Mutlu yanıtında "Popomu ye. Yakından görsen avel gibi kalırsın yüzüme; makyajlı da makyajsız da çok güzelim hadi naş..." dedi.

