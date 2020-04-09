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Lerzan Mutlu'dan takipçisine: Popomu ye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan Lerzan Mutlu bir takipçisinin yorumuna çok bozuldu. Mutlu takipçisine verdiği yanıtla olay oldu.

Lerzan Mutlu'dan takipçisine: Popomu ye!

Karantina günlerinde evinden çıkmayan şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz gün makyajsız bir pozunu paylaşmıştı.

Makyajsız haliyle gündem olan Mutlu'ya takipçileri yorum yağdırmıştı. Bir takipçisi Mutlu'ya "Bir daha makyajsız hiç kimseye görünmeyin. Adam inanamıyor o makyajsız kadının siz olduğunuza" yorumunda bulundu.

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Lerzan Mutlu'yu ise bu yorum çok kızdırdı. Mutlu takipçisine verdiği yanıtla olay oldu. Mutlu yanıtında "Popomu ye. Yakından görsen avel gibi kalırsın yüzüme; makyajlı da makyajsız da çok güzelim hadi naş..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
lerzan mutlu, Lerzan Mutlu makyajsız,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Terbiye desen yok Ahlak desen sıfır kültür desen yanından geçmiyor hem Terbiyesiz hem ukala hem cahil üçü bir Arada dedikleri Bu her hâlde...
YÜZÜNE MAKYAJ YAPABİLİRSİN AMA RUHUNA ASLA..
Lerzan mutlu ya laf yok onun kalbi güzel kalbinin güzelliği yüzüne yansımış genç kız değil olacak o kadar ...
nereden bilyon kâtibi güzel her şey yap kalbi güzel e ben müslümanım müslümanlığın hiç bir gereğini yerine getirme benim kalbim güzel de...oh ne ala
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