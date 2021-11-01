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Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören tanıyamadı!

01.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, yaptırdığı estetik müdahaleler ve photoshop ile bambaşka biri oldu. 44 yaşındaki sanatçının son halini görenler tanıyamadı.

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören tanıyamadı!

Magazin aleminin önemli figürleri arasında yer alan Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla şaşırtıyor. Mutlu'nun estetikli halini görenler, şarkıcıyı tanımakta güçlük çekiyor. İşte Lerzan Mutlu'nun son hali:

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören tanıyamadı!

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören tanıyamadı!

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören tanıyamadı!

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da büyüyen şarkıcı, henüz 10 yaşındayken bir kalp krizi sonucu babasını kaybetti.

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören tanıyamadı!

Üniversiteyi İsviçre'de okuyan Mutlu, 6 ay sonra okulu bıraktı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı okudu. Bu okulu da yarım bırakan şarkıcı, sahne çalışmalarına başladı. İlk albümü Karabüyü'yü 2001 yılında piyasaya sürdü. Ardından Yar Dediğin Arar, Tam İsabet, Zirve gibi albümler çıkardı.


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Lerzan Mutlu
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