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  4. Lerzan Mutlu IQ testini paylaştı

Lerzan Mutlu IQ testini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yaptırdığı IQ testinin sonucunu takipçilerine gösterdi.

Lerzan Mutlu IQ testini paylaştı

Lerzan Mutlu, Instagram hesabının hikaye bölümünden yatığı paylaşımla dikkat çekti. Hemen her zaman zeka seviyesinin yüksek olduğuna dair paylaşımlar yapan Mutlu, sonunda bu iddiasını resmiyete dökme şansı buldu ve IQ testi yaptırdı.

ÇOK YÜKSEK ZEKA

Girdiği test sonrası ortaya çıkan sonuçtan memnun kalan Lerzan Mutlu, takipçileriyle bu sonucu paylaşarak onları mutluluğuna ortak etti. Mutlu,133 puan aldığı zeka testinin sonucunu paylaşırken; “Hayatımda ilk kez arkadaşım sayesinde IQ testi yaptım. Sonucu paylaşmak istedim” notunu düşmeyi unutmadı.

lerzan-mutluic-instagram

Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabının hikaye kısmından ikinci bir paylaşımda bulunarak testin ikinci sonucunun 144 çıktığını söyledi. Mutlu böylelikle IQ’sunda 11 puanlık bir artış yaşamış oldu.

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ıq testi, lerzan mutlu,

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