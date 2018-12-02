Lerzan Mutlu'ya ilginç teklif: Annenden ayrılamıyorsan içgüveysi olayım

Geride bıraktığımız haftalarda yaptığı soru cevapla çok sayıda takipçisinin merak ettiği konulara açıklık getiren Lerzan Mutlu, geride bıraktığımız gün yeniden soru cevap bölümünü aktif hale getirdi ve kendisine yöneltilen çok sayıdaki soruya içtenlikle yanıt verdi.

Gelen sorulardan pek çoğunda kendisine ne zaman televizyon programı yapacağı sorulan Mutlu, bu konuda şimdilik bir girişimi olmadığını önceliğini müziğe vermek istediğini söyledi. Bu tarz bir programı tek başına yapmak istediğini söyleyen Lerzan Mutlu evlilikle ilgili sorulara da ilginç yanıtlar verdi.

Bir takipçisinden gelen “Evlenmeyi düşünmüyor musun? Sevgilin var mı?” sorusuna; “Ben düşünüyorum da evlilik beni düşünmüyor sanırım” şeklinde bir yanıt veren Mutlu, kendisine gelen “Evlen benimle aşkım, annenden ayrılamıyorsan içgüveysi olayım” şeklindeki evlilik teklifine ise şu yanıtı verdi:





