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  4. Lerzan Mutlu'yı kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Lerzan Mutlu'yı kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 09:14 | Son Güncelleme

Şarkıcı Lerzan Mutlu, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap yaptı. Sayfasına taşıdığı bazı sorular üzerinden tepkisini ortaya koymaktan kaçınmadı.

Lerzan Mutlu'yı kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini zaman zaman geriye götüren ve onları gülümsetmeyi başaran Lerzan Mutlu, bu defa da bir soru cevap etkinliği ile takipçileriyle buluştu.

Kendisine yöneltilen sorular arasından seçtiklerini Instagram sayfasına taşıyan Mutlu, aynı zamanda rahatsız edici yorumları ve soruları da sayfasına taşıdı ve onları ifşa etmekten geri durmadı.

lerzanmutlu-instagram

Bir takipçisinden kendisine gelen “Erik gibisin kütür kütür maşallah! Hangi mevsimde daha tatlısın?” sorusunu da Instagram sayfasına taşıyan Mutlu bu rahatsız edici soruya kızdı. Mutlu bu yoruma “Tövbe yarabbim! Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak” yanıtını verdi.

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