Letgo telefon numarası, müşteri hizmetleri, canlı destek

Eğer Letgo'nun mobil uygulaması üzerinden işlem gerçekleştirmek istiyorsanız da yine "Yardım" bölümünün en alt kısmında bu rapor oluşturma sekmesine ulaşabilirsiniz.

Letgo web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!

Letgo "Yardım" bölümüne gitmek için TIKLAYINIZ!

Letgo iletişim formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!

Letgo Canlı Destek Hattı Var mı?

Letgo'nun canlı destek hattı da maalesef bulunmuyor. Yani tek iletişim kanalınız web sitesinde yer alan iletişim formu alanı.

Letgo Şikayet Hattı

Farklı uygulamalarda bulunabilen şikayet hattı Letgo'da ne yazık ki yok. Yani şikayetinizi iletebileceğiniz herhangi bir iletişim bilgisi bulunmuyor. Bunun için de yine aynı yolla bildirim yapmanız gerekiyor.

Letgo'nun web sitesinde press@letgo.com şeklinde tek bir adres bulunuyor. Fakat bu adres de ancak basın ile ilgili konular için kullanılabiliyor.

