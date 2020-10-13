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Letgo telefon numarası, müşteri hizmetleri, canlı destek

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Letgo aracılığı ile bir ürün satın alırken veya size ait bir ürünü satarken herhangi bir problemle karşılaşmanız veya teknik bir desteğe ihtiyaç duymanız olası bir durum. Bu tür durumlarda Letgo iletişim bilgilerine gereksiniminiz olabilir. Letgo ile nasıl iletişime geçebileceğinizi ve sahip olduğunuz alternatifleri bu yazıda anlattık. İşte Letgo telefon ve iletişim bilgileri...

Letgo telefon numarası, müşteri hizmetleri, canlı destek

İçindekiler

  • Letgo'da elektronikten tekstile, mobilyadan ev dekorasyonuna kadar farklı birçok kategoride ürün bulmak mümkün. Bir üyelik kaydı oluşturularak kullanılabilen Letgo'da alışveriş sürecine dair belirli problemler ortaya çıkabiliyor. İlanın yayınlanması, ilanın ödeme yapılarak başa tutturulması, satış işleminden sonra ödeme alınması ve satın alınan ürünün kalitesi gibi farklı birçok konuda alıcı veya satıcıların soruları olabiliyor. Siz de bir Letgo kullanıcısı iseniz Letgo ile iletişime geçmeye ihtiyaç duyduğunuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Öyleyse Letgo iletişim alternatiflerine dair tüm detayları yakından inceleyelim. Letgo Müşteri Hizmetleri
  • Letgo'nun resmi web sitesine girdiğinizde veya Google'da arama yaptığınızda fark edeceğiniz gibi Letgo'ya ait bir müşteri hizmetleri numarası bulunmuyor. Yani ne yazık ki Letgo ile iletişim kurabileceğiniz bir telefon numarası yok. İşlemlerinizi online olarak yapmanız, taleplerinizi yalnızca bu şekilde iletmeniz isteniyor. Gerekli durumlarda da tarafınıza ulaşılıyor. Letgo Web Sitesi Aracılığıyla İşlemler Nasıl Yapılır?
  • Eğer Letgo'nun mobil uygulaması üzerinden işlem gerçekleştirmek istiyorsanız da yine "Yardım" bölümünün en alt kısmında bu rapor oluşturma sekmesine ulaşabilirsiniz. Letgo web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ! Letgo "Yardım" bölümüne gitmek için TIKLAYINIZ! Letgo iletişim formunu doldurmak için TIKLAYINIZ! Letgo Canlı Destek Hattı Var mı?
  • Letgo'nun canlı destek hattı da maalesef bulunmuyor. Yani tek iletişim kanalınız web sitesinde yer alan iletişim formu alanı. Letgo Şikayet Hattı

Letgo'da elektronikten tekstile, mobilyadan ev dekorasyonuna kadar farklı birçok kategoride ürün bulmak mümkün. Bir üyelik kaydı oluşturularak kullanılabilen Letgo'da alışveriş sürecine dair belirli problemler ortaya çıkabiliyor. İlanın yayınlanması, ilanın ödeme yapılarak başa tutturulması, satış işleminden sonra ödeme alınması ve satın alınan ürünün kalitesi gibi farklı birçok konuda alıcı veya satıcıların soruları olabiliyor. Siz de bir Letgo kullanıcısı iseniz Letgo ile iletişime geçmeye ihtiyaç duyduğunuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Öyleyse Letgo iletişim alternatiflerine dair tüm detayları yakından inceleyelim.
Letgo Müşteri Hizmetleri

Letgo'nun resmi web sitesine girdiğinizde veya Google'da arama yaptığınızda fark edeceğiniz gibi Letgo'ya ait bir müşteri hizmetleri numarası bulunmuyor. Yani ne yazık ki Letgo ile iletişim kurabileceğiniz bir telefon numarası yok. İşlemlerinizi online olarak yapmanız, taleplerinizi yalnızca bu şekilde iletmeniz isteniyor. Gerekli durumlarda da tarafınıza ulaşılıyor.
Letgo Web Sitesi Aracılığıyla İşlemler Nasıl Yapılır?

Letgo'nun web sitesine girdiğinizde karşınıza faaliyet gösterdiği üç ülke çıkar ve istediğinizi seçerek ilerleyebilirsiniz. Letgo Türkiye iletişim işlemleri için de Türkiye'yi seçmeniz gerekir. Web sitesi üzerinden taleplerinizi iletirken iletişim formunu doldurmanız gerekir. Ama öncelikle hesabınıza giriş yapmalısınız.

  • Yaşadığınız problemlerle ilgili olarak veya herhangi bir konuda bilgi almak isterseniz Letgo'nun web sitesinde yer alan "Yardım" sayfasını inceleyebilirsiniz. Bunun için aşağıda paylaşmış olduğumuz adrese gidebilirsiniz.
  • "Yardım" bölümünden Letgo'nun genel tanıtımı, hesabınıza dair bilgiler, Letgo'nun kullanımı, yaşayabileceğiniz olası sorunlar, güvenlik ve emniyet konusu, mesajlaşma, satış yapma ve satın alma konularına dair tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Aklınızda belirebilecek muhtemel tüm sorular bu bölümde cevaplandığı için bilgiler sizin için yüksek ihtimalle yeterli olacaktır.
  • Eğer "Yardım" bölümü sorununuzu gidermek için yeterli olmadıysa aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayarak iletişim formunu doldurabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu forma istinaden gerekli işlemler başlatılacak ve tarafınıza ulaşılacaktır.

  • Eğer Letgo'nun mobil uygulaması üzerinden işlem gerçekleştirmek istiyorsanız da yine "Yardım" bölümünün en alt kısmında bu rapor oluşturma sekmesine ulaşabilirsiniz.
    Letgo web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
    Letgo "Yardım" bölümüne gitmek için TIKLAYINIZ!
    Letgo iletişim formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!
    Letgo Canlı Destek Hattı Var mı?

    Letgo'nun canlı destek hattı da maalesef bulunmuyor. Yani tek iletişim kanalınız web sitesinde yer alan iletişim formu alanı.
    Letgo Şikayet Hattı

    Farklı uygulamalarda bulunabilen şikayet hattı Letgo'da ne yazık ki yok. Yani şikayetinizi iletebileceğiniz herhangi bir iletişim bilgisi bulunmuyor. Bunun için de yine aynı yolla bildirim yapmanız gerekiyor.
    Letgo'nun web sitesinde press@letgo.com şeklinde tek bir adres bulunuyor. Fakat bu adres de ancak basın ile ilgili konular için kullanılabiliyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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