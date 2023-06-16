LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçta muhtemel 11'ler

Letonya Türkiye maçı canlı olarak yayınlancak. A Milli Takımı'mızın muhtemel 11'lerindeMerih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Mert Günok, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Umut Nayir ve Kerem Aktürkoğlu, yer alıyor. Letonya Türkiye maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından araştırılıyor. Maç, Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan 8 bin 87 seyirci kapasiteli Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Letonya Türkiye maçının canlı yayınlanacağı kanal, saati ve muhtemel 11'leri...
Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.
Letonya muhtemel 11'i: Steinbors, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Soronkins, Ikaunieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrisis
Türkiye muhtemel 11'i: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir
16 Haziran 2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiyea