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LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçta muhtemel 11'ler

16.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letonya Türkiye maçı canlı olarak ekrana gelecek. Euro 2024 elemeleri D grubunda yer alan Milli takım rakibini yenip galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İki karşılamada 1 üstünlük, 1 yenilgi alan Milliler, grupta ilk ikide yer alıp Euro 2024 biletini kapmayı hedefliyor. Letonya Türkiye maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maçta muhtemel 11'ler...

LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçta muhtemel 11'ler

Letonya Türkiye maçı canlı olarak yayınlancak. A Milli Takımı'mızın muhtemel 11'lerindeMerih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Mert Günok, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Umut Nayir ve Kerem Aktürkoğlu, yer alıyor. Letonya Türkiye maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından araştırılıyor. Maç, Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan 8 bin 87 seyirci kapasiteli Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Letonya Türkiye maçının canlı yayınlanacağı kanal, saati ve muhtemel 11'leri...

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

LETONYA TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Letonya muhtemel 11'i: Steinbors, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Soronkins, Ikaunieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrisis

Türkiye muhtemel 11'i: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

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TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NIN MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Haziran 2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiyea

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