LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Euro 2024 elemeleri Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçta muhtemel 11'ler

Letonya Türkiye maçı canlı olarak yayınlancak. A Milli Takımı'mızın muhtemel 11'lerindeMerih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Mert Günok, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Umut Nayir ve Kerem Aktürkoğlu, yer alıyor. Letonya Türkiye maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından araştırılıyor. Maç, Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan 8 bin 87 seyirci kapasiteli Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Letonya Türkiye maçının canlı yayınlanacağı kanal, saati ve muhtemel 11'leri...

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana gelecek.

LETONYA TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Letonya muhtemel 11'i: Steinbors, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Soronkins, Ikaunieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrisis

Türkiye muhtemel 11'i: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NIN MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Haziran 2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ

16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiyea

