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LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemelerinde ilk 11'ler

16.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letonya Türkiye maçı saati ve kanalı merak edildi. A Milli Takımı'mızın ilk 11'inde Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Mert Günok, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Umut Nayir ve Kerem Aktürkoğlu, yer alıyor. Maç, Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan 8 bin 87 seyirci kapasiteli Skonto Stadyumu'nda oynanıyor. Peki, Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Euro 2024 elemeleri...

LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemelerinde ilk 11'ler

Letonya Türkiye maçı canlı olarak ekrana geliyor. Euro 2024 elemeleri D grubunda yer alan Milli takım rakibini yenip galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İki karşılamada 1 üstünlük, 1 yenilgi alan Milliler, grupta ilk ikide yer alıp Euro 2024 biletini kapmayı hedefliyor. Letonya Türkiye maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Letonya Türkiye maçının canlı yayınlanacağı kanal, saati ve ilkl 11'leri...

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetiyor.

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LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana geliyor.

LETONYA TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Letonya ilk 11'i: Steinbors, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Soronkins, Ikaunieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrisis

Türkiye ilk 11'i: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NIN MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Haziran 2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiyea

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