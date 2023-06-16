LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Letonya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemelerinde ilk 11'ler

Letonya Türkiye maçı canlı olarak ekrana geliyor. Euro 2024 elemeleri D grubunda yer alan Milli takım rakibini yenip galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İki karşılamada 1 üstünlük, 1 yenilgi alan Milliler, grupta ilk ikide yer alıp Euro 2024 biletini kapmayı hedefliyor. Letonya Türkiye maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Letonya Türkiye maçının canlı yayınlanacağı kanal, saati ve ilkl 11'leri...
Letonya Türkiye maçı bugün (16 Haziran 2023 Cuma) saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetiyor.
Letonya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak ekrana geliyor.
Letonya ilk 11'i: Steinbors, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Soronkins, Ikaunieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrisis
Türkiye ilk 11'i: Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir
16 Haziran 2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiyea