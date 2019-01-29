"Letonya ve Türkiye: Unutulmuş İlişkiler 1918-1940" kitabı tanıtıldı

Ankara Üniversitesi ve Letonya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Letonyalı akademisyen Prof. Dr. Eriks Jekabsons'ın "Letonya ve Türkiye: Unutulmuş İlişkiler 1918-1940" isimli kitabının tanıtımı yapıldı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Muzaffer Göker Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Lebibe Gülhan Ulutekin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Neşe Özden ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşma yapan Büyükelçi Elferts, Letonya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için basılan kitabın, Letonya ve Türkiye için önem taşıdığını söyledi.

Elferts, Türkiye ve Letonya'nın aynı dönemde kurulduğunu hatırlatarak, "Bazı bilgiler bizlere belirlenmiş kalıplar içerisinde veriliyor. Ama bu kitap unutulmuş ilişkileri ortaya çıkarıyor ve iki ülkenin devlet arşivlerinden edinilmiş bilgileri içeriyor." dedi.