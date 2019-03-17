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Letonya’dan Brexit açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, hükümetine Brexit’in tarihinin uzatılması yönünde tavsiye vereceğini ifade etti.İngiltere’de Avam Kamarası’nda hafta içinde gerçekleştirilen oylamada Brexit’in tarihinin uzatılmasını kabul etmesine Letonya’dan destek geldi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, hükümetine Brexit’in tarihinin uzatılması yönünde tavsiye vereceğini ifade etti.
İngiltere’de Avam Kamarası’nda hafta içinde gerçekleştirilen oylamada Brexit’in tarihinin uzatılmasını kabul etmesine Letonya’dan destek geldi. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Brexit’in tarihinin uzatılmasına destek verilmesi için hükümetini cesaretlendireceğini ifade etti. Rinkevics, “Hükümetimiz, bu konuyu Perşembe ve Cuma günü yapılacak Avrupa Konseyi öncesinde önümüzdeki Salı günü görüşecek” ifadesini kullandı.
Rinkevics, "Brexit tarihinin uzatılması yönünde bir talep olması halinde, Hükümetime, Avrupa Konseyi’nde tarihin uzatılması yönünde tavsiye vereceğim. Ancak daha sonrası için sürecin nasıl işleyeceğine dair Birleşik Krallık’tan daha net bir plan bekliyoruz" dedi.

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