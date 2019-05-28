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Letonyalı yolcunun valizinden 5 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

MUĞLA Dalaman Havalimanı'na, İngiltere'den gelen Letonyalı  V.G.'nin valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulundu.

Letonyalı yolcunun valizinden 5 kilo eroin çıktı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Dalaman Havalimanı'na, İngiltere'den gelen Letonyalı V.G.'nin valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, V.G. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah satlerinde İngiltere'den Dalaman Havalimanı'na gelen erkek yolcuyu hareketlerinden şüphelenip, durdurdu.
Yapılan aramada Letonya uyruklu V.G.'nin valizinde 4 adet siyah renk karbon filme sarılmış halde 5 kilo 155 gram eroin ile 2 esrar öğütme aparatı buldu. Gözaltına alınan V.G. emniyete götürüldü.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

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Letonyalı yolcunun valizinden 5 kilo eroin çıktıLetonyalı yolcunun valizinden 5 kilo eroin çıktı

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