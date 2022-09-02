Levent Göktaş kimdir? Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş yakalandı mı, nerede yakalandı?

Mustafa Levent Göktaş son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Levent Göktaş kimdir? İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş ile ilgili merak edilenler...

MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ KİMDİR?

Mustafa Levent Göktaş 8 Haziran 1959 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde doğdu.

Mustafa Levent Göktaş asker ve avukattı.

7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi.

Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu.

9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı.

MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ YAKALANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığı belirtildi.

MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ NEREDE YAKALANDI?

Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

