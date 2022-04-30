Levent Gültekin, Armağan Çağlayan'ın yönelttiği soruları yanıtladı. Ünlü gazeteci, gündem olan programın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Levent Gültekin kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Levent Gültekin nereli ve kaç yaşında? Ne mezunu? Ünlü gazetecinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimini Göle'de sürdürdü. Levent Gültekin, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapan Gültekin, birçok gazete, dergi ve haber portalında çalışmıştır.

Bir platformda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendiren ünlü gazetecinin basılmış 2 kitabı vardır.

