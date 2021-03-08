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Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

08.03.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Levent Gültekin kimdir? gündemde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Gazeteci olan Levent Gültekin hakkında arama motorları üzerinden vatandaşlar "Levent Gültekin kaç yaşındadır?", "Levent Gültekin nerelidir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Levent Gültekin hakkında merak edilenler!

Gazeteci Levent Gültekin, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Gültekin hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorları üzerinden "Levent Gültekin kaç yaşında?", "Gazeteci Levent Gültekin nereli?" soruları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, Gazeteci Levent Gültekin'in hayatı!

Gazeteci Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gazeteci Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan’a bağlı Göle ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Kürt olan Gültekin, lise eğitimine kadar Göle’de yaşamıştır. Ardından, üniversite için Eskişehir’e giden Gültekin, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Gazetecilik hayatına Yeni Şafak gazetesinde başlayan Gültekin, beş yıl boyunca çeşitli alanlarda görev aldıktan sonra Yeni Şafak’ın haber müdürü olmuştur. 2000 yılında görevinden ayrılan gazeteci, çıkarmaya başladığı Gerçek Hayat dergisinin genel yayın yönetmeni oldu.

2005 yılında Star Medya Grubu’na dahil olan Gültekin İcra Kurulu Başkan yardımcısı olmuştur. Ardından, 2009 yılında Cine 5 kanalında yönetici olarak görev yaptı.

Günümüzde internet gazetesi olan Diken’de köşe yazarı olan gazeteci aynı zamanda Medyascope üzerinden Ruşen Çakır ile birlikte gündem değerlendirmesi yapmaktadır.

Levent Gültekin’in kitapları

Gazeteci Levent Gültekin’in yazdığı kitaplar şöyle:

  • Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı), Doğan Kitap (2015)
  • Onurlu Çıkış (İdeolojik Mahalleden Türkiye'ye), Doğan Kitap (2017)

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