Levent Gültekin'e sokak ortasında saldırı

Gültekin'in, MHP'nin kurucusu Türkeş ile ilgili ifadeleri sert tepkilere yol açmıştı.Gazeteci-yazar Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde saldırıya uğradığını açıkladı.

Gültekin, saldırı sonrasında Halk TV'deki programda ise, TV binasının önünde ara sokaklardan çıkan çok sayıda kişinin kendisine saldırdığını belirterek "Bu insanlar daha da vahim olanı, 40 yıldır bu ülkeyi biz sizden daha çok seviyoruz naraları atıyorlar. Sevdikleri ülkeye yaptıkları bu. Hukukunu yerle bir ediyorlar. Çete hukuku uygulamaya çalışıyorlar. Sokaklarda eşkıyalık yapıyorlar, neymiş ülkeyi hepimizden daha çok seviyorlarmış" diye konuştu.

Güvenlik kamerası görüntülerini de TV yayınında paylaşan Gültekin, geçen hafta Necmettin Erbakan anmasına katılan liderleri eleştirdiği için sosyal medyadan kendisine tepki ve tehditler geldiğini açıkladı.

Gültekin, "İktidar ortağı partinin genel başkan yardımcıları sosyal medyadan tehdit, küfür, hakaret ediyorlar. Benden önce çok sayıda gazeteci, siyasetçi saldırıya uğradığı için tedirginliğim vardı… Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor devlet. Muhtemelen bunlar vazgeçmeyecekler, devam edecekler böyle" diye konuştu.