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Levent Gültekin'e sokak ortasında saldırı

08.03.2021 22:30 | Son Güncelleme:
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Gazeteci-yazar Levent Gültekin, Bakırköy'de 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.

Gültekin'in, MHP'nin kurucusu Türkeş ile ilgili ifadeleri sert tepkilere yol açmıştı.Gazeteci-yazar Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde saldırıya uğradığını açıkladı.

Gültekin, saldırı sonrasında Halk TV'deki programda ise, TV binasının önünde ara sokaklardan çıkan çok sayıda kişinin kendisine saldırdığını belirterek "Bu insanlar daha da vahim olanı, 40 yıldır bu ülkeyi biz sizden daha çok seviyoruz naraları atıyorlar. Sevdikleri ülkeye yaptıkları bu. Hukukunu yerle bir ediyorlar. Çete hukuku uygulamaya çalışıyorlar. Sokaklarda eşkıyalık yapıyorlar, neymiş ülkeyi hepimizden daha çok seviyorlarmış" diye konuştu.

Güvenlik kamerası görüntülerini de TV yayınında paylaşan Gültekin, geçen hafta Necmettin Erbakan anmasına katılan liderleri eleştirdiği için sosyal medyadan kendisine tepki ve tehditler geldiğini açıkladı.

Gültekin, "İktidar ortağı partinin genel başkan yardımcıları sosyal medyadan tehdit, küfür, hakaret ediyorlar. Benden önce çok sayıda gazeteci, siyasetçi saldırıya uğradığı için tedirginliğim vardı… Devlet bu tür eşkıyalara bir disiplin vermek için vardır ama ne yazık ki izliyor devlet. Muhtemelen bunlar vazgeçmeyecekler, devam edecekler böyle" diye konuştu.

Türkeş ile ilgili sözleri

Gültekin, geçen hafta katıldığı bir programda MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için "Türkeş milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik biz ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla, milyonlarca gencin hayatını karartmıştır" ifadelerini kullanmış ve ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın tarafından sert bir şekilde eleştirilerek hedef gösterilmişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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