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LEVENT KIRCA MEZARI BAŞINDA ANILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL DHA Karaciğer kanseri nedeniyle 3 yıl önce hayatını kaybeden usta tiyatrocu Levent Kırca ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.  12 Ekim 2015'te karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta tiyatrocu Levent Kırca, ölümünün 3.yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL DHA

Karaciğer kanseri nedeniyle 3 yıl önce hayatını kaybeden usta tiyatrocu Levent Kırca ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

12 Ekim 2015'te karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta tiyatrocu Levent Kırca, ölümünün 3.yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anmaya sevenleri ve Olacak O Kadar ekibinden Ahmet Çevik, Bülent Demir, Müfit Cansaçıntı, Zafer Sabuncu katıldı. Kırca'nın kabrine karanfiller bırakıldı.

Ahmet Çevik, “25 senem geçti Levent ustayla. 18 yaşında yanına başlamıştım. Her şeyi ona borçluyum. Ustam, abim, yeri geldi babalık yaptı. 3. senesini anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

"İNANDIĞINI ANLATIYOR VE ANLATTIĞINA İNANIYOR"

Meslektaşı ve öğrencisi Müfit Cansaçıntı ise “Levent Kırca hep haklının, halkının, ezilenin, yoksulun yanında bir sanatçı olarak biliniyordu. Bizim yeni başladığımız zamanlarda genç olarak şüphelerimiz vardı acaba gerçekten göründüğü gibi, haklının yoksulun yanında bir sanatçı mı diye. Ne zaman emin oldum. Bir gün yoksul bir adamın hikayesini anlatıyordu. Çocuklarına yılbaşı hediyesi alamamış bir babanın hikayesini anlatırken ağlamaya başladı. Hiç tanımıyordu adamı ama milyonlarca yoksulun acısını içinde hisseti. Ve ben o zaman anladım bu adam halkının haklının yanında bir sanatçı. İnandığını anlatıyor ve anlattığına inanıyor" dedi

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