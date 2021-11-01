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Levent Kırca'nın oğluyla evli! Ünlü oyuncu Ayça Erturan anne oldu

01.11.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Erturan, kızına Nova adını verdi.

Levent Kırca'nın oğluyla evli! Ünlü oyuncu Ayça Erturan anne oldu

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Ayça Erturan sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

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KIZINA "NOVA" İSMİNİ VERDİ

Heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Erturan, paylaşımına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'Anne' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notunu düştü.

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NOVA'NIN ANLAMI

Nova, isminin anlamı ise Latince "yeni" kelimesinden geliyor. Hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Erturan Levent Kırca
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