Levent Kırca'nın oğluyla evli! Ünlü oyuncu Ayça Erturan anne oldu

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. Ayça Erturan sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

KIZINA "NOVA" İSMİNİ VERDİ

Heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Erturan, paylaşımına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'Anne' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: Nova" notunu düştü.

NOVA'NIN ANLAMI

Nova, isminin anlamı ise Latince "yeni" kelimesinden geliyor. Hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılıyor.



