Levent'te plazalar bölgesinde ateş açıldı

Beşiktaş akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir şahıs, plazalar bölgesine gelerek havaya ateş etti. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polise teslim edildi.
Olay, Levent plazalar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracıyla plazalar bölgesine gelen bir şahıs, otomobilini park etti. Aracından inen zanlı, tüfekle havaya iki el ateş açtı. Silah sesleri çevrede panik yaşanmasına neden olurken, olaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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