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Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:37 | Son Güncelleme

Balıkesir Türk Müziği Korosu sezonun 3.

Balıkesir Türk Müziği Korosu sezonun 3. konserini verdi. Salih Tozan Kültür Merkezi’ndeki konseri izleyen protokol üyeleri ve tüm davetliler koroyu ayakta alkışladı.
Balıkesir Musiki Derneğinin sunduğu Balıkesir Türk Müziği Korosu, 3. sezon konseri büyük bir katılımla gerçekleşti. Balıkesir Belediyesi Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezindeki konserde Balıkesir Türk Müziği Korosu sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Tam bir sanat müziği ziyafetinin sunulduğu gecede koroyu yöneten ünlü şef ve bestekar Sıtkı Sahil davetlilerin ilgisine teşekkür etti.
Konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti’nin Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş yer aldı. CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın ve Altıeylül Belediye Başkan adayı Esin Balıbek de konsere katılan isimlerdi.
Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu, Balıkesir Türk Müziği Korosu’nun konserinin 2. bölümünde sözleri Şemsi Belli’ye, müziği Muzaffer İlkar’a ait “Gönül penceresinden” şarkısını söyledi. Tellioğlu’nun performansını tüm salon ayakta alkışladı.

"Şehrimize kültür anlamında ve sanatsal anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz”
Konser öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Musiki Derneği Başkanı iş adamı ve Millet İttifakı CHP Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu, "Balıkesir Musiki Derneği olarak şehrimize kültür anlamında ve sanatsal anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Tellioğlu, Bizleri hiçbir konserimizde yalnız bırakmayan değerli sanatseverler sezonun 3. konserine hepiniz hoş geldiniz. Balıkesir Musiki Derneği olarak şehrimize kültür anlamında ve sanatsal anlamda ne katkıda bulunabiliriz. Onun projelerini yapıyoruz. Elimizden geldiğince şehrimize katkı sağlayamaya çalışıyoruz. Eğer bu konserin sonunda sizleri evinize tebessümle gönderebilirsek ne mutlu bizlere diyoruz” şeklinde konuştu.

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali

Levent Tellioğlu’ndan Türk Sanat Müziği resitali
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