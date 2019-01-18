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Levent Uysal: Çin ile eğitim köprüsü kurmayı arzuluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:17 | Son Güncelleme

 Dünyanın en büyük ticari bankaları arasında yer alan ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, Nişantaşı Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Levent Uysal: Çin ile eğitim köprüsü kurmayı arzuluyoruz

İSTANBUL, (DHA)- Dünyanın en büyük ticari bankaları arasında yer alan ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, Nişantaşı Üniversitesi’ni ziyaret etti. Fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, üniversitenin kurucu başkanı Levent Uysal, Çin ile eğitim köprüsü kurmayı arzuladıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük ticari bankası arasında yer alan ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, yönetim kadrosu ile birlikte Nişantaşı Üniversitesi’ni ziyaret etti. Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal’dan üniversite ilgili bilgi alan Gao Xiangyang, eğitim alanında stratejik iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüsüne ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. CEO’su Oraj Özel, ICBC Bank Turkey Perakende Bankacılık Genel Müdür Yrd. Kadir Karakurum, ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Proje Finansman Müdürü Ahmet Can Yakar ile Etiler Şube Müdürü Gülsemin Aksoy Kıldıoğlu’yla birlikte gelen ICBC Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang’ı Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal ve Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu karşıladı.

EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

ICBC Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang ile yönetim kadrosu, Maslak 1453 NeoTech kampüsü gezerek yetkililerden bilgi aldı. Gao Xiangyang, Maslak 1453 NeoTech kampüsten çok etkilendiğini belirterek, Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal’ı eğitime yaptığı yatırımlardan dolayı tebrik etti.

Gao Xiangyang, ICBC'ninTürkiye’de finans, iletişim, alt yapı, enerji, ulaşım gibi önemli sektörlerde yatırımlarının olduğunu ifade ederek, eğitim alanında da işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal da, ICBC Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı GaoXiangyang ile yönetim kadrosuna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, ICBC ile başta eğitim olmak üzere her alanda stratejik işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını özellikle de Çin ile “eğitim köprüsü” kurmayı arzuladığını söyledi.

Levent Uysal: Çin ile eğitim köprüsü kurmayı arzuluyoruz

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