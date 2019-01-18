Levent Uysal: Çin ile eğitim köprüsü kurmayı arzuluyoruz

Dünyanın en büyük ticari bankası arasında yer alan ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, yönetim kadrosu ile birlikte Nişantaşı Üniversitesi’ni ziyaret etti. Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal’dan üniversite ilgili bilgi alan Gao Xiangyang, eğitim alanında stratejik iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

İSTANBUL, (DHA)- Dünyanın en büyük ticari bankaları arasında yer alan ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, Nişantaşı Üniversitesi’ni ziyaret etti. Fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, üniversitenin kurucu başkanı Levent Uysal, Çin ile eğitim köprüsü kurmayı arzuladıklarını söyledi.

EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

ICBC Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang ile yönetim kadrosu, Maslak 1453 NeoTech kampüsü gezerek yetkililerden bilgi aldı. Gao Xiangyang, Maslak 1453 NeoTech kampüsten çok etkilendiğini belirterek, Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal’ı eğitime yaptığı yatırımlardan dolayı tebrik etti.

Gao Xiangyang, ICBC'ninTürkiye’de finans, iletişim, alt yapı, enerji, ulaşım gibi önemli sektörlerde yatırımlarının olduğunu ifade ederek, eğitim alanında da işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal da, ICBC Turkey’in Yönetim Kurulu Başkanı GaoXiangyang ile yönetim kadrosuna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, ICBC ile başta eğitim olmak üzere her alanda stratejik işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını özellikle de Çin ile “eğitim köprüsü” kurmayı arzuladığını söyledi.



