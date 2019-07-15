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Levent Uysal: Ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler demokrasiyi koruyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Levent Uysal: Ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler demokrasiyi koruyacak

İSTANBUL,(DHA) - Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uysal, ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler yetiştirerek, demokrasiyi kararlılıkla savunacaklarının altını çizdi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 3 yıl önce düzenlenen darbe girişiminde milletçe büyük bir destan yazıldığını ifade eden Levent Uysal, “Bu destan yönetim şekline yalnızca kendisinin karar verebileceğini söyleyen milletin, demokrasi uğruna canlarını hiçe sayanların destanıdır. O günden bu yana şanlı direnişimizin üzerine gölge düşürmek isteyenler de olmuştur. Ama 15 Temmuz, birlikteliğin, beraberliğin ve demokrasinin mücadelesidir. Milletimizin el ele verdiğinde, birlikte yola çıktığında sahip olduğu gücün göstergesidir. Bu yüzden unutulmamalıdır ve unutulmayacaktır” şeklinde konuştu.

“BU, BİR GECELİK DESTAN DEĞİL”

“O gece tanklara, bombalara, kurşunlara direnen kahramanlarımız bağımsız yaşama özgürlüğümüzü, huzur ve refahımızı elimizden almak isteyenlere geçit vermeyerek dünyaya örnek oldular. Bir kez daha vatan sevgisinin ve Türk Milleti’nin beraberliğinin kırılmaz gücünü gösterdiler” diyerek sözlerine devam eden Uysal şunları söyledi:

“Lakin bu destan, bir gecelik bir destan değildir. Türk Milleti’nin doğuşuyla başlayan, 15 Temmuz’da güçlenerek bugüne ulaşan ve yarınlarımızı üzerine kurgulayacağımız bir destan… Şanlı bir direniş, asırlar öncesine uzanarak destansı tarihimizden beslenen milli bir bilinç ve Türklük mirası olan kahramanlığın bir kanıtıdır. Adalet, insan hakları ve demokrasi dersidir.”

“ŞEHİTLERİMİZİN VASİYETİ”

Ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler yetiştirerek, demokrasiyi kararlılıkla savunacaklarının altını çizen Uysal, “O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan şehitlerimizin vasiyeti, gazilerimizin ve her vatandaşımızın tek isteği, ülkemizin parçalanmaz bütünlüğünün, huzur ve refahının ilelebet var olmasıdır. Bunu sağlayacak olanlar da geçmişin öğretilerini, geleceğin vizyonunu, vatan ve millet sevgisi ile birleştirecek olan bizleriz. Bu sebeple, geçmişten öğrenen ve ders alan, 15 Temmuz’un bir kez daha gösterdiği birlikten doğan gücü unutmayacak, bir daha bu gibi elim olayların yaşanmasına ve demokrasimizi yok etmek isteyen örgütlerin ortaya çıkmasına asla izin vermeyecek gençler yetiştireceğiz. Ülkeye bayrak aşkı ile bağlı bu gençlerimiz ile birlikte vatanımızı, beraberliğimizi korumak ve yaşatmak bizlerin birincil görevidir. Şimdi ve daima hakimiyet milletindir” diye açıklamada bulundu.

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