Levent Uysal: Ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler demokrasiyi koruyacak

İSTANBUL,(DHA) - Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uysal, ülkeye bayrak aşkıyla bağlı gençler yetiştirerek, demokrasiyi kararlılıkla savunacaklarının altını çizdi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 3 yıl önce düzenlenen darbe girişiminde milletçe büyük bir destan yazıldığını ifade eden Levent Uysal, “Bu destan yönetim şekline yalnızca kendisinin karar verebileceğini söyleyen milletin, demokrasi uğruna canlarını hiçe sayanların destanıdır. O günden bu yana şanlı direnişimizin üzerine gölge düşürmek isteyenler de olmuştur. Ama 15 Temmuz, birlikteliğin, beraberliğin ve demokrasinin mücadelesidir. Milletimizin el ele verdiğinde, birlikte yola çıktığında sahip olduğu gücün göstergesidir. Bu yüzden unutulmamalıdır ve unutulmayacaktır” şeklinde konuştu.

“BU, BİR GECELİK DESTAN DEĞİL”

“O gece tanklara, bombalara, kurşunlara direnen kahramanlarımız bağımsız yaşama özgürlüğümüzü, huzur ve refahımızı elimizden almak isteyenlere geçit vermeyerek dünyaya örnek oldular. Bir kez daha vatan sevgisinin ve Türk Milleti’nin beraberliğinin kırılmaz gücünü gösterdiler” diyerek sözlerine devam eden Uysal şunları söyledi: