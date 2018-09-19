HABER

LEVENT ÜZÜMCÜ CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN İFADE VERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

TİYATRO sanatçısı Levent Üzümcü, sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanına hakaret " ettiği gerekçesi ile hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TİYATRO sanatçısı Levent Üzümcü, sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanına hakaret " ettiği gerekçesi ile hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Levent Üzümcü hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı. Zorla getirilme kararı üzerine polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Üzümcü, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tuncay Karcıoğlu'na ifade verdi.

PARTNERDizi müjdesiDizi müjdesi
Berkin Elvan davasında sanığın tutuklanması talebine retBerkin Elvan davasında sanığın tutuklanması talebine ret
Kapkaççıyı oto tamircisi yakaladıKapkaççıyı oto tamircisi yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.