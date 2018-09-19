LEVENT ÜZÜMCÜ CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN İFADE VERDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TİYATRO sanatçısı Levent Üzümcü, sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanına hakaret " ettiği gerekçesi ile hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.
Bir vatandaşın ihbarı üzerine hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Levent Üzümcü hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı. Zorla getirilme kararı üzerine polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Üzümcü, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tuncay Karcıoğlu'na ifade verdi.
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