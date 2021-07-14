Levent Yüksel: Her günü aşkla kutlayalım

Şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile geçtiğimiz sene sade bir törenle İzmir'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Yüksel, eşinin doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Levent Yüksel, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğumgünün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Öztürk, geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde yaşının yanlış yazılmasına sitem etmişti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özlem Öztürk, "Birtakım magazin sayfaları yaşımı '33' olarak değerlendirmişler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ancak gerçek yaşım 40. Kadına yaşı sorulmaz ama bunu da zorla söylettiniz!" demişti.





