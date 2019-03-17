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Leventler şehit denizciyi kabri başında andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 1995'te şehit olan denizci er Önder Balaban, Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda görev yapmış askerlerin kurduğu Leventler Dayanışma Derneği tarafından, Yalova'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı

Leventler Dayanışma Derneği üyeleri, 24 yıl önce Şırnak'ta şehit olan Deniz Piyade Er Önder Balaban'ı Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki mezarı başında andı.

Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda görev yapmış subay, astsubay, er ve erbaşların 2017'de kurduğu dernek, Çınarcık Mezarlığı'nda anma töreni düzenledi.

Şırnak'ta 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Balaban'ın mezarı başındaki etkinlikte konuşan ağabeyi Kemal Balaban, dernek yetkililerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı emekli Deniz Piyade Albay Aziz Doğan, şunları söyledi:

"Gazi Amfibi Tugayı'mız kahraman levent, subay, astsubay, erbaş ve erleri 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda 13, 1993'ten sonra iç güvenlik harekatında o günden itibaren günümüze kadar 48 şehit vererek bu kan ile toprağın sulanmasını, bu bayrağın daha renklenmesini sağlamışlardır. Bizlerin daha özgür, daha bağımsız yaşamamız için canlarını feda etmişlerdir. 48 şehidimizden birini dün Malatya'da toprağa verdik."

Doğan, tugayın bir taburunun Suriye'de, başka bir taburunun ise Hakkari'de görev başında olduğunu sözlerine ekledi.

Derneğin Onursal Başkanı emekli Tuğamiral Ömer Vedat Ersin de bu ülke için her zaman görev yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması, dua edilmesi ve Deniz Piyade Andı'nın okunmasıyla sona erdi.

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Çınarcık Deniz Piyade Er Önder Balaban Leventler Dayanışma Derneği Yalova

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