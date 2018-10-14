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Leverkusen'de "Saadet 5. Avrupa Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 02:32 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Seçimlerde bizim temel vaadimiz, belediyelerin kesinlikle partizanlıktan kurtulacakları, yolsuzluk ve israfa kesinlikle fırsat vermeyecekleri, şeffaf olacakları. Belediyelerin kendilerine emanet edilen mala, mülke, paraya yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacaklarını, işi ehline vereceklerini vadediyoruz"

LEVERKUSEN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 Yerel Seçimlerine ilişkin, “Seçimlerde bizim temel vaadimiz, belediyelerin kesinlikle partizanlıktan kurtulacakları, yolsuzluk ve israfa kesinlikle fırsat vermeyecekleri, şeffaf olacakları. Belediyelerin kendilerine emanet edilen mala, mülke, paraya yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacaklarını, işi ehline vereceklerini vadediyoruz." dedi.

Almanya'nın Leverkusen kentinde düzenlenen "Saadet 5. Avrupa Buluşması" etkinliğinde konuşan Karamollaoğlu, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde partisinin izleyeceği yol ve vaatleri anlattı.

Ostermann Arena'da partililere hitap eden Karamollaoğlu, "Seçimlerde bizim temel vaadimiz, belediyelerin kesinlikle partizanlıktan kurtulacakları, yolsuzluk ve israfa kesinlikle fırsat vermeyecekleri, şeffaf olacakları. Belediyelerin kendilerine emanet edilen mala, mülke, paraya yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacaklarını, işi ehline vereceklerini vadediyoruz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, "İçimizden birileri, 'Bizim çoluk çocuk var, bekliyor sırada, ne yapacağız' derse, biz onların içinde ehil olanları değerlendiririz ama bizim mahalli idarelerde kalkınmaya yönelik atacağımız adımlarla şehirlerde belediyenin oluşturacağı iş imkanının çok üstünde de bir iş imkanı inşallah sağlanacak ve bu en çok eşitler arasında diyelim mağdurlara verilecek. Onun için bu seçimlerde iddialıyız." ifadelerini kullandı.

Şehirlerin beton yığınları haline gelmesini istemediklerini ve kibir kulelerine izin vermeyeceklerini ifade eden Karamollaoğlu, "Şehirlerde arsa rantını sadece arsa sahipleri kullanacak, buna da söz veriyorum. Onun için biz farklıyız. Kırsal alanda, köylerde ve inşallah yeri geldiği zaman da beldelerde, oraları şehrin sahip olduğu bütün imkanlara kavuşturmak için ayrı bir çaba sarf edeceğiz." vaadinde bulundu.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Nasıl ki 1989'dan sonra Türkiye'de bir Milli Görüşçü belediyecilik anlayışı yerleştiyse, şimdi biz 'selametçi' bir görüşün nasıl belediyelere, mahalli idarelere hakim olacağını ve nasıl bir anlayışla buraları yöneteceğini insanımıza göstereceğiz. Elbette bu noktada sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizin bu heyecanınız, gayretiniz kilometrelerce, yüzlerce kilometre mesafeden, hatta deniz aşırı ülkelerden kalkıp buraya gelmeniz bizi yüreklendirdi. İnşallah bu gayretleriniz önümüzü açacak. Burada en büyük gayret, teşkilatlarımız elbette çalışacak ama burada özellikle diyorum, hanım kardeşlerimizden bekliyorum. Esas siz büyük bir gayretin içine girerseniz sizin etkinliğiniz diğer kesimlerden fazla olur. Bu gayret bu azim var. Bunu biz Türkiye'de bütün tabana yaymalıyız."

Karamollaoğlu, partili gençlerin özellikle son genel seçimlerde sosyal medyada çok aktif rol aldığını ve performanslarıyla kendilerini efsane haline getirdiklerini dile getirerek, onlara bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Saadet 5. Avrupa Buluşması Saadet Partisi Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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