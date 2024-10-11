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Levi's'in en ikonik ve klasik modeli 501 Jean'de %40 indirim var
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Levi's'in en ikonik ve klasik modeli 501 Jean'de %40 indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Kot pantolonlar, zamansız şıklığı ve rahatlığıyla gardırobumuzun vazgeçilmez parçalarından. Özellikle denim dünyasının efsanesi Levi's 501, ikonik tasarımı ve dayanıklılığıyla nesiller boyu moda tutkunlarının favorisi. Levi's 501, Prime Alışveriş Festivali kapsamında kısa süre için 1192 TL indirim ile satışta. Bu fırsatı kaçırmayın!

Kot pantolonlar, gardırobunuzun temel taşlarından değil mi? Zamansız şıklığı ve rahatlığıyla öne çıkan bir kot pantolon arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Peki kot pantolon deyince akla ilk gelen model hangisi? Tabii ki Levi's 501! Levi's 501 Original Jeans,1873'ten bu yana ikonik düz kesimi ve sade tasarımı ile jean modasının öncüsü olmayı sürdürüyor. Prime Alışveriş Festivali'ne özel %40 indirim ile satılan ürünü kaçırmamak için acele edin!

Levi's 501 Original Jeans

Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

Levi’s 501 Original Jeans, jean dünyasında klasikleşmiş, zamansız bir model. İlk kez 1873 yılında Levi Strauss tarafından tanıtılan ürün, düz paça ve ikonik tasarımıyla jean modasının temellerini oluşturmuştur. Orijinal 501® kesimi, rahat ve düz duruşuyla her vücut tipine uyum sağlarken, klasik görünümüyle bugün de favori olmaya devam ediyor. Dayanıklı yapısı ve kaliteli kumaşı ile uzun yıllar boyunca formunu koruyan ürün, rahat kesimi sayesinde günlük hayatta konfor sunarken, şıklığıyla her ortamda öne çıkmanıza yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir kot ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Söylenecek bir söz yok."

  • "Sadece kalite demek yeterli."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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