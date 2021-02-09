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  4. Levye ile girdiği kuruyemişçiden 18 bin TL’lik mal çaldı

Levye ile girdiği kuruyemişçiden 18 bin TL’lik mal çaldı

09.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Levye ile girdiği kuruyemişçiden 18 bin TL’lik mal çaldı

Kayseri’de bir hırsız, levye ile kapısını açarak girdiği kuruyemişçi dükkanından 30 dakikada 18 bin TL değerinde mal çalarak kayıplara karıştı.Kayseri’nin Talas ilçesinde bu sabah 06.00’da meydana gelen olayda, hırsız levye ile kapısını açtığı kuruyemişçi dükkanına girdi.

Kayseri’de bir hırsız, levye ile kapısını açarak girdiği kuruyemişçi dükkanından 30 dakikada 18 bin TL değerinde mal çalarak kayıplara karıştı.
Kayseri’nin Talas ilçesinde bu sabah 06.00’da meydana gelen olayda, hırsız levye ile kapısını açtığı kuruyemişçi dükkanına girdi. Hırsız yaklaşık 30 dakika kaldığı kuruyemişçi dükkanında yaklaşık 18 bin TL değerindeki sigara ve çeşitli ürünleri hiç acele etmeden yanında getirdiği çantaya doldurdu ve kayıplara karıştı.
Sabah dükkanı açan iş yeri sahibi, olayı fark eder etmez polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri dükkanda parmak izi çalışmaları yaptı ve güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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