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Levyeyle otomobilin camını kıran kişi kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 20:02 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, elindeki levyeyle park halindeki otomobilin arka camını kırdı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, elindeki levyeyle park halindeki otomobilin arka camını kırdı. İşyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akkonak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir, dün akşam saatlerinde 20 EP 177 plakalı otomobilini, 1793 Sokak'taki evinin önüne park etti. Özdemir, bu sabah uyandığında, otomobilinin arka camının kırıldığını fark etti. Çevredeki işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özdemir, gece kimliği belirsiz kişinin, levyeyle otomobilinin arka camı kırıldığını gördü. Özdemir'in ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Camı kıran kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Özdemir, "Park halinde 6 araç vardı. Yüzünü kapatan şahıs, o kadar aracın içinde benim otomobilimin yanına geliyor. Elindeki levyeyi arka cama vurup kaçıyor. Sabah geldiğimde şoke oldum. Benim malıma zarar veren kişinin bulunmasını istiyorum" dedi.

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