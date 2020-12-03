Lewis Hamilton’un COVID-19 testi pozitif çıktı!

Daha sonrasında Lance Stroll’ün takla atması deyim yerindeyse tuzu biberi oldu. Şimdi ise yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton için kötü haber geldi.

LEWIS HAMILTON'UN COVID-19 TESTİ POZİTİF

Mercedes-AMG Petronas’ın yıldız pilotu Lewis Hamilton’dan kötü haber geldi. Yapılan testler sonucunda ünlü pilotun COVID-19 testi pozitif çıktı. Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, COVID-19 açısından pozitif çıktığını ve resmi protokoller uyarınca izolasyona gittiğini doğruladı. Bu haber ile ünlü pilot önümüzdeki hafta sonu yarışamayacağı netleşti. Hemilton’un yerine takım yedek bir pilot ile yarışacak.

ÜÇ KEZ COVID-19 TESTİ YAPILDI

Lewis Hamilton, geçen hafta üç kez test edildi ve her seferinde negatif bir sonuç verdi. Sonuncu test ise hafta sonu test programının bir parçası olarak Bahreyn Uluslararası Pisti'nde Pazar günü öğleden sonra oldu. Ancak, Pazartesi sabahı hafif semptomlarla uyanan ünlü pilot, bir basın açıklamasıyla konuyu kamuoyuna duyurdu. Bu duyuruyu, yedi kez ünvan sahibi Twitter'da aşağıdaki mesajı göndererek semptomlarının hafif olduğunu ve Sakhir GP'ye katılamayacağını doğruladı.

LEWIS HAMILTON’UN YERİNE KİM YARIŞACAK?

Hemilton yerine Sakhir GP'de yarışması en muhtemel olan kişi, Valencia'da Formula E için test yapan Mercedes yedek pilotu Stoffel Vandoorne. Peki siz olsanız Hamilton dışarıdayken kimin Mercedes için yarışmasını isterdiniz?



