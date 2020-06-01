Lewis Hamilton ve Michael Jordan’dan ırkçılık karşıtı gösterilere destek

Hamilton sektöründekilere "Bu adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz" dedi.ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterileri sürerken, spor dünyasının siyah sporcuları da gösterilere destek verdi.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, ırkçılık karşıtı protestolarla ilgili açıklama yaptı. Formula 1'deki ilk siyah sürücü olan 35 yaşındaki Hamilton, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yarışlardaki isimlerin bu konudaki sessizliğini eleştirdi. Hamilton, "Aranızda sessiz kalanları görüyorum. Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ve bu adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz. Beyazların baskın olduğu bir spor dalı olan benim endüstrimden herhangi birinden bir sinyal yok" dedi. Hamilton Formula 1'de az sayıdaki siyahtan biri olduğunu ve "yalnız" olduğunu da belirtti.

"Barışçıl gösterileri destekliyorum"

Hamilton ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara da değinerek, binaları ateşe veren ve dükkanları yağmalayanları değil, barışçıl gösteri düzenleyenleri desteklediğini belirtti. Sorunun sadece ABD ile sınırlı olmadığını söyleyen ve Büyük Britanya, İspanya ve İtalya örneğini de veren Hamilton, azınlıklara muamelenin değişmesi gerektiğini kaydetti: "Kalbimizde ırkçılık ve nefretle doğmuyoruz. Bu, saygı duyduğumuz insanlardan öğreniliyor." Hamilton, Karayipler'deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'dan Büyük Britanya'ya göç eden bir anne-babanın çocuğu.