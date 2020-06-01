HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lewis Hamilton ve Michael Jordan’dan ırkçılık karşıtı gösterilere destek

Lewis Hamilton ve Michael Jordan’dan ırkçılık karşıtı gösterilere destek

01.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Formula 1’in başarılı siyah pilotu Lewis Hamilton ve eski basketbolcu Michael Jordan, ABD’deki ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi.

Lewis Hamilton ve Michael Jordan’dan ırkçılık karşıtı gösterilere destek

Hamilton sektöründekilere "Bu adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz" dedi.ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterileri sürerken, spor dünyasının siyah sporcuları da gösterilere destek verdi.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, ırkçılık karşıtı protestolarla ilgili açıklama yaptı. Formula 1'deki ilk siyah sürücü olan 35 yaşındaki Hamilton, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yarışlardaki isimlerin bu konudaki sessizliğini eleştirdi. Hamilton, "Aranızda sessiz kalanları görüyorum. Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ve bu adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz. Beyazların baskın olduğu bir spor dalı olan benim endüstrimden herhangi birinden bir sinyal yok" dedi. Hamilton Formula 1'de az sayıdaki siyahtan biri olduğunu ve "yalnız" olduğunu da belirtti.

"Barışçıl gösterileri destekliyorum"

Hamilton ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara da değinerek, binaları ateşe veren ve dükkanları yağmalayanları değil, barışçıl gösteri düzenleyenleri desteklediğini belirtti. Sorunun sadece ABD ile sınırlı olmadığını söyleyen ve Büyük Britanya, İspanya ve İtalya örneğini de veren Hamilton, azınlıklara muamelenin değişmesi gerektiğini kaydetti: "Kalbimizde ırkçılık ve nefretle doğmuyoruz. Bu, saygı duyduğumuz insanlardan öğreniliyor." Hamilton, Karayipler'deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago'dan Büyük Britanya'ya göç eden bir anne-babanın çocuğu.

Michael Jordan: Üzgünüm, öfkeliyim

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından biri olan ABD'li Michael Jordan da Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine tepki gösterdi. Jordan sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemizde siyahlara karşı kökleşmiş ırkçılık ve şiddete dikkat çekenlerin yanındayım. Artık yeter" dedi. Jordan, "Çok üzgünüm, gerçekten incindim ve sadece kızgınım" ifadesine yer verdi.

George Floyd gözaltına alınırken öldürüldü

46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd Minneapolis'te beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken yaşamını yitirmişti. Polis memuru dakikalarca diziyle Floyd'un boynuna bastırmış ve Floyd'un "Nefes alamıyorum" sözlerine tepki vermemişti. Olayın ardından bir haftadır ABD genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteriler düzenleniyor.

SID, dpa / HT,BW

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Kraliçe 72 gün sonra ilk kez görüntülendi!Kraliçe 72 gün sonra ilk kez görüntülendi!
Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
Biten pilleri atmayın! Bitkilere yarayabilir

Biten pilleri atmayın! Bitkilere yarayabilir

Yaşlı kadın troleybüsün arkasına tutunarak çözüm buldu

Yaşlı kadın troleybüsün arkasına tutunarak çözüm buldu

Kraliçe 72 gün sonra ilk kez görüntülendi!

Kraliçe 72 gün sonra ilk kez görüntülendi!

ABD’deki gösterilerde ağlayan eylemciyi polis böyle teselli etti

ABD’de ağlayan eylemciyi polis böyle teselli etti

New York Belediye Başkanı'nın kızı protestolarda gözaltına alındı

New York Belediye Başkanı'nın kızı gözaltına alındı

Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.