HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Lexus duyurdu: 20 Nisan'da geliyor! Direksiyonu ise şaşkınlığa uğrattı

Lexus duyurdu: 20 Nisan'da geliyor! Direksiyonu ise şaşkınlığa uğrattı

06.04.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomotiv üreticisi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, elektrikli aracını tanıtacağı tarihi duyurdu. Lexus'un RZ 450e adını verdiği araç 20 Nisan'da tanıtılacak. Ancak Lexus'un paylaştığı görselde görünen direksiyon ise şimdiden otomobilseverleri şaşırttı.

Lexus duyurdu: 20 Nisan'da geliyor! Direksiyonu ise şaşkınlığa uğrattı

Toyota bünyesindeki Lexus, elektrikleniyor. Şirketin bir süredir elektrikli SUV piyasaya sürmesi bekleniyordu ve nitekim artık elektrikli otomobilin geliş tarihi resmileşti.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ LEXUS RZ 450E GELİYOR

Lexus, elektrikli aracını 20 Nisan Çarşamba günü tanıtacağını duyurdu. Lexus'un açıklamasına göre 20 Nisan'da “Lexus Electrified” vizyonunun ilk üretim modeli Lexus RZ 450e detaylandırılacak.

Lexus, paylaştığı görüntülerden birinde ise otomobilin iç mekanına göz atmamızı sağladı. Bu noktada otomobilin direksiyonu dikkatleri üzerine çekti.

Otomobil almak isteyenlere kötü haber! İki ayınız var...Otomobil almak isteyenlere kötü haber! İki ayınız var...

TESLA MODEL S PLAID GİBİ

Çünkü görseldeki direksiyon Tesla Model S Plaid'te olduğu gibi "yarım direksiyon" denilen ilginç bir tasarıma sahip. Yani yuvarlak şeklinde değil. Lexus'un RZ 450e'deki bu tasarım seçimi otomobilseverleri şaşırtmaya yetti.

Lexus elektrikli otomobil

Şimdi merak edilen Lexus'un otomobil satışa sunulduğunda bir standart direksiyon simidi seçeneği sunup sunmayacağı. Bunu da 20 Nisan'da öğreneceğiz gibi görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleyenlerden büyük ilgi gördü! Bizzat yayınladıİzleyenlerden büyük ilgi gördü! Bizzat yayınladı
Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'Esad detayı: 'Tarihte görülmemiş bir şekilde...'
Uyuşturucuya alıştırıp fuhşa zorlamış, bir de görüntüleri çekmişUyuşturucuya alıştırıp fuhşa zorlamış, bir de görüntüleri çekmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Onlarca öğrencisine tecavüz etmişti! Cezası kesinleşti

Onlarca öğrencisine tecavüz etmişti! Cezası kesinleşti

Hamile olduğunu bilmiyordu! Genital bölgesindeki tüyleri...

Hamile olduğunu bilmiyordu! Genital bölgesindeki tüyleri...

İğrenç olay! Yolcudan izin isteyip mastürbasyon...

İğrenç olay! Yolcudan izin isteyip mastürbasyon...

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

İlginizi Çekebilir

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

15 yaşındayken yenidoğan bebeğine acımadı! Gözyaşlarıyla anlattı

15 yaşındayken yenidoğan bebeğine acımadı! Gözyaşlarıyla anlattı

Erkeklere seslendi! “Benimle sevgili olmak için testi...”

Erkeklere seslendi! “Benimle sevgili olmak için testi...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.