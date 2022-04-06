Lexus duyurdu: 20 Nisan'da geliyor! Direksiyonu ise şaşkınlığa uğrattı

Toyota bünyesindeki Lexus, elektrikleniyor. Şirketin bir süredir elektrikli SUV piyasaya sürmesi bekleniyordu ve nitekim artık elektrikli otomobilin geliş tarihi resmileşti.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ LEXUS RZ 450E GELİYOR

Lexus, elektrikli aracını 20 Nisan Çarşamba günü tanıtacağını duyurdu. Lexus'un açıklamasına göre 20 Nisan'da “Lexus Electrified” vizyonunun ilk üretim modeli Lexus RZ 450e detaylandırılacak.

Lexus, paylaştığı görüntülerden birinde ise otomobilin iç mekanına göz atmamızı sağladı. Bu noktada otomobilin direksiyonu dikkatleri üzerine çekti.

TESLA MODEL S PLAID GİBİ

Çünkü görseldeki direksiyon Tesla Model S Plaid'te olduğu gibi "yarım direksiyon" denilen ilginç bir tasarıma sahip. Yani yuvarlak şeklinde değil. Lexus'un RZ 450e'deki bu tasarım seçimi otomobilseverleri şaşırtmaya yetti.

Şimdi merak edilen Lexus'un otomobil satışa sunulduğunda bir standart direksiyon simidi seçeneği sunup sunmayacağı. Bunu da 20 Nisan'da öğreneceğiz gibi görünüyor.

