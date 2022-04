Lexus duyurdu: 20 Nisan'da geliyor! Direksiyonu ise şaşkınlığa uğrattı

Toyota bünyesindeki Lexus, elektrikleniyor. Şirketin bir süredir elektrikli SUV piyasaya sürmesi bekleniyordu ve nitekim artık elektrikli otomobilin geliş tarihi resmileşti.

Lexus, elektrikli aracını 20 Nisan Çarşamba günü tanıtacağını duyurdu. Lexus'un açıklamasına göre 20 Nisan'da “Lexus Electrified” vizyonunun ilk üretim modeli Lexus RZ 450e detaylandırılacak.

The all-new, all-electric #LexusRZ 450e. All will be revealed April 20 at 6AM ET. https://t.co/AMwCrZkjx5 pic.twitter.com/bRnBwgLVHo