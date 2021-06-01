Lexus soğuk hava testlerini geçti

Haziran ayında Türkiye’de de satışa sunulacak bu zarif LC Convertible, gerektiğinde en ekstrem koşulların üstesinden gelebiliyor. Lexus, bu modelin üstün kalitesini kanıtlamak adına LC Convertible’ı 12 saat boyunca -18°C’de endüstriyel ölçekli bir dondurucu ünitesinin içerisine yerleştirdi. Lexus bu ekstrem testi daha da zorlaştırmak adına aracın dört katmanlı tavanını da açmayı tercih etti. Dondurucuda geçen sürenin ardından ise LC Convertible, zorlayıcı bir test pistine çıkarılarak yüksek performanslı bir sürüşle sınandı.

DONDURUCU SOĞUK

İngiltere’de yol otomobillerinin yanı sıra savunma ekipmanlarının testleri için kullanılan Büyük İklim Odası’nda -18°C’lik sıcaklık lastiklerin donması için yeterliyken aynı zamanda buz çözme performansını değerlendirmek için endüstri standardı olarak öne çıkıyor. Lexus bu testi daha ileriye taşıyarak dondurucuya girmeden önce üstü açık şekilde aracın üzerine su spreyi sıktı ve böylece aracın üzerinde bir buz tabakası oluşması istendi. Lexus dondurucunun içerisine park edildiğinde güçlü gaz iklimlendirme sistemleriyle istenen soğukluğa erişilmesi 1 saat kadar sürdü ve araca gece boyunca hiç dokunulmadı.