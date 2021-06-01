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Lexus soğuk hava testlerini geçti

01.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premium otomobil üreticisi Lexus, üstü açılan LC Convertible modelini ekstrem testlerden geçirdi. LC Convertible üstünün açılmasıyla birlikte güneşli havalarda yüksek sürüş deneyimi sunmasıyla öne çıksa da Lexus, bu otomobili çok daha ekstrem hava şartlarıyla başa çıkabilecek şekilde geliştirdi.

Lexus soğuk hava testlerini geçti

Haziran ayında Türkiye’de de satışa sunulacak bu zarif LC Convertible, gerektiğinde en ekstrem koşulların üstesinden gelebiliyor. Lexus, bu modelin üstün kalitesini kanıtlamak adına LC Convertible’ı 12 saat boyunca -18°C’de endüstriyel ölçekli bir dondurucu ünitesinin içerisine yerleştirdi. Lexus bu ekstrem testi daha da zorlaştırmak adına aracın dört katmanlı tavanını da açmayı tercih etti. Dondurucuda geçen sürenin ardından ise LC Convertible, zorlayıcı bir test pistine çıkarılarak yüksek performanslı bir sürüşle sınandı.

DONDURUCU SOĞUK

İngiltere’de yol otomobillerinin yanı sıra savunma ekipmanlarının testleri için kullanılan Büyük İklim Odası’nda -18°C’lik sıcaklık lastiklerin donması için yeterliyken aynı zamanda buz çözme performansını değerlendirmek için endüstri standardı olarak öne çıkıyor. Lexus bu testi daha ileriye taşıyarak dondurucuya girmeden önce üstü açık şekilde aracın üzerine su spreyi sıktı ve böylece aracın üzerinde bir buz tabakası oluşması istendi. Lexus dondurucunun içerisine park edildiğinde güçlü gaz iklimlendirme sistemleriyle istenen soğukluğa erişilmesi 1 saat kadar sürdü ve araca gece boyunca hiç dokunulmadı.

Lexus LC500 Convertible Frozen (1)

464 HP GÜÇ!

Dondurucu testin ardından ise profesyonel gösteri sürücüsü Paul Swift, 464 HP güç üreten 5.0 litre V8 motorlu LC Convertible’ın direksiyonuna geçti. Çekim ekibi aksiyonu başlattığında motor ilk kez çalıştırıldı ve aracın ekranları ve göstergeleri, aşırı soğuktan hiç etkilenmeden anında hayata döndü.

Lexus LC500 Convertible Frozen (5)

Milbrook Pisti’nin tepe tırmanma bölümleri ve Alp tarzı virajlı test rotasında denenen LC Convertible, etkileyici tasarıma uygun şekilde konfordan ve yüksek performanstan ödün vermeden sürüşü tamamladı. Ekstrem soğukluk testi, Lexus LC Convertible’ın her hava şartında ve her sezonda sürüşe uygun olduğunu kanıtladı.

Lexus LC500 Convertible Frozen (3)


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