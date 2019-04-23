Leyda Aydemir'in adı kütüphanede yaşatılacak

Kampanya kapsamında 3 donanımlı bilgisayar, 6 bin kitap ve öğrenciler için toplanan elbise ve ayakkabılar Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu'na getirildi.

İstanbul Bahçeşehir Doğa Koleji 1 Rehber Öğretmeni Emrullah Üstünsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir adını sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.

Leyla'nın acısının dinmeyeceğini ve kütüphanede bulunan kitaplardan öğrencilerin faydalanıp kendilerini geliştireceğini ifade eden Üstünsoy, şöyle konuştu:

"Bezirhane köyünde yaşanan acı hadise sonrası bu kütüphaneye Leyla Aydemir kızımızın ismini verdik. Bu proje için bizim öğrencilerimiz tek başına velileriyle iletişime geçerek, hatta kendi yaptıkları reçelleri velilerine satarak, kapı kapı dolaşıp akrabalarına 'siz 2 kitap alır mısınız' diyerek bu projeyi başlattılar. Velilerini ikna ederek sadece kitap değil bilgisayarlar da aldılar. Buradaki kişilerle iletişime geçerek bu projeyi yaptık. Dün de geldik buraya kütüphaneye baktık, çok güzel olmuş. Biz de emeği olan herkese teşekkür ederiz."

Leyla Aydemir'in acısını yüreklerinde hissettiklerini ve Ağrı'da Leyla'nın babasıyla görüşüp beraber kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Üstünsoy, "Biz gelip geçiciyiz. Eserler kalıcı. Biz biliyoruz ki eğitimle toplum değişir ve gelişir. Kolej olarak birinci dönemi tamamladık. İkinci dönemde bir projemiz olacaktı. Bunun da kalıcı olması için bu projenin kitap olmasını istedik. Yönetim kurulu, idare ve öğrencilerimizle bir araya gelerek böyle bir yola koyulduk." ifadelerini kullandı.