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Leyda Aydemir'in adı kütüphanede yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayram ziyaretine gittiği dedesinin evinin önünde kaybolan ve 18. günde cesedi bulunan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir adına kütüphane kuruldu - Öğretmen Emrullah Üstünsoy: - "Öğrencilerimiz tek başına velileriyle iletişime geçerek, hatta kendi yaptıkları reçelleri velilerine satarak, kapı kapı dolaşıp akrabalarına 'siz 2 kitap alır mısınız' diyerek bu projeyi başlattılar" - Baba Nihat Aydemir: - "Sanki Leyla bugün doğmuş gibi yaşıyorum. Leyla'nın ismi sürekli burada kalacak ve bu öğrenciler sayesinde unutmayacak"

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayram ziyaretine gittiği dedesinin evinin önünde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir anısına kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

İstanbul'da 1,5 ay önce Bahçeşehirliler Derneği (BADER) ve Bahçeşehir Doğa Koleji 1 yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve velileri tarafından sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Kampanya kapsamında 3 donanımlı bilgisayar, 6 bin kitap ve öğrenciler için toplanan elbise ve ayakkabılar Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu'na getirildi.

Okul yetkililerinin de katılımıyla elbise ve ayakkabılar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilere dağıtıldı.

Ardından 6 bin kitap ve derginin yer aldığı "Leyla Aydemir Kütüphane ve Bilgisayarlı İletişim Merkezi"nin açılışı yapıldı.

Açılış öncesi Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir ve okul yönetimi tarafından kolej yetkililerine plaket takdim edildi.

Kurdele kesimiyle hizmete açılan Leyla Aydemir Kütüphanesi, öğrencilere hizmet vermeye başladı.

- "Kütüphaneye Leyla Aydemir kızımızın ismini verdik"

İstanbul Bahçeşehir Doğa Koleji 1 Rehber Öğretmeni Emrullah Üstünsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir adını sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.

Leyla'nın acısının dinmeyeceğini ve kütüphanede bulunan kitaplardan öğrencilerin faydalanıp kendilerini geliştireceğini ifade eden Üstünsoy, şöyle konuştu:

"Bezirhane köyünde yaşanan acı hadise sonrası bu kütüphaneye Leyla Aydemir kızımızın ismini verdik. Bu proje için bizim öğrencilerimiz tek başına velileriyle iletişime geçerek, hatta kendi yaptıkları reçelleri velilerine satarak, kapı kapı dolaşıp akrabalarına 'siz 2 kitap alır mısınız' diyerek bu projeyi başlattılar. Velilerini ikna ederek sadece kitap değil bilgisayarlar da aldılar. Buradaki kişilerle iletişime geçerek bu projeyi yaptık. Dün de geldik buraya kütüphaneye baktık, çok güzel olmuş. Biz de emeği olan herkese teşekkür ederiz."

Leyla Aydemir'in acısını yüreklerinde hissettiklerini ve Ağrı'da Leyla'nın babasıyla görüşüp beraber kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Üstünsoy, "Biz gelip geçiciyiz. Eserler kalıcı. Biz biliyoruz ki eğitimle toplum değişir ve gelişir. Kolej olarak birinci dönemi tamamladık. İkinci dönemde bir projemiz olacaktı. Bunun da kalıcı olması için bu projenin kitap olmasını istedik. Yönetim kurulu, idare ve öğrencilerimizle bir araya gelerek böyle bir yola koyulduk." ifadelerini kullandı.

- "Sanki Leyla bugün doğmuş gibi yaşıyorum"

Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir de emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ve bu anlamlı proje karşısında oldukça duygulandığını belirtti.

Leyla'nın adının kütüphanede yaşatılacağını ve bu yüzden mutlu olduklarını dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Leyla'yı unutmamak için bunu yaptılar, ben ona çok minnettarım. Allah onlardan razı olsun. Okul müdürünün aracılığıyla İstanbul'dan gelen arkadaşlar bilgisayarlar ve kitaplar getirdi. Sanki Leyla bugün doğmuş gibi yaşıyorum. Leyla'nın ismi sürekli burada kalacak ve bu öğrenciler sayesinde unutmayacak."

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