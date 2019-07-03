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Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına önerilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Alman Sosyal Demokrat partililer, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına karşı

BERLİN (AA) - Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına aday gösterilmesi Sosyal Demokrat Partiyi rahatsız etti.

SPD yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in, Ursula von der Leyen'i AB Komisyon Başkanlığına aday göstermekle Almanya'daki koalisyon sözleşmesine aykırı davrandığı vurgulandı.

Eski Dışişleri Bakanı ve eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Leyen'in AB Komisyonu Başkanı olduğu anda koalisyondan ayrılma çağrısında bulundu.

Gabriel, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in bu konudaki tutumunu eleştirerek "Bu ağır bir güven ihlali. Ya koalisyonun terk edilmesi için provoke ediyor ya koalisyon ortağını kendisini savunamayacak kadar güçsüz görüyor. Bu ikisi de eşit derecede kötü." dedi.

Şansölye Merkel'in, Ursula von der Leyen'in isminin AB Komisyonu Başkanlığına önerilmesinin ardından SPD'nin onayı olmadığı için oylamaya katılmadığını ifade etmesinin "saçmalık" olduğunu dile getiren Gabriel, "Merkel, Ursula von der Leyen'in ismini Bakanlar Kurulu kararı olmadan ortaya attığında bu, hükümet kurallarının açık bir ihlalidir ve hükümetten ayrılma nedenidir'' ifadelerini kullandı.

Almanya'nın eski Adalet Bakanı ve yeni Avrupa Parlamentosu üyesi Katharine Barley de seçimden önce halka söz verildiğini AB Komisyonu Başkanı'nın halk tarafından belirleneceğinin konuşulduğunu buna karşın son günlerde yaşananların bu bağlamda kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen

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