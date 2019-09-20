Leyla Aydemir davası: Mahkeme başkanı Leyla'nın babasına 'mağdurun babası gibi davranmıyorsun' dedi

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 kişinin yargılandığı davada, mahkeme başkanı çocuğun babasını 'mağdurun babası gibi değil de sanık gibi davranmakla' suçladı.

İfadesi alınan anne ise, bildiklerini anlatmasını isteyen hakime 'imanımı yakamam, kimseyi yakamam, gözümle görmedim susma hakkımı kullanıyorum' dedi.

Ağrı 1. Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu bulunduğu Elazığ'dan SEGSİS sistemi aracılığıyla katılan ailenin kuzeni Mehmet Ali Aydemir suçlamaları reddetti.

Ailenin avukatı Ali Artuk, ailenin davadan bir gün önce kendisine 'biz şikayetimizi çekeceğiz, sen de gelme' dediği için duruşma salonunda avukatsız bulundukları bildirildi.

Anne Şükran Aydemir, duruşma salonunda ise şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının "Sana baskı yapıp korkutuyorlar mı? Bak kızın ölmüş, anlat. Bize yardımcı ol" sorusu üzerine 'Önce Allah'a, sonra devlete ve mahkemeye' güvendiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Kızımı kim o şekilde öldürdüyse aç susuz bıraktılar. Kızımı kim o şekilde öldürdü, zulümdür. Çıplak niye soydunuz? Benim 6 çocuğum daha var kim yaptıysa şikayetçiyim. İmanımı yakamam. Kimseyi yakamam gözümle görmedim. Susma hakkımı kullanıyorum."