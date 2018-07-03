MAGAZİN

Leyla Aydemir'in cesedi bulundu! Ünlü isimler de kahroldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'in 18 gün sonra cesedi bulundu.

Ünlüler de acı haber sonrası tepki gösterdi...

'Bir bebek daha gitti...'

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ECE ERKEN

ECE ERKEN
Söylenecek sözler bitti! Sıra icraatta!!!
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IŞIN KARACA

IŞIN KARACA
Maviş’im..#leyla Mekanın cennet olsun minik melek.Sana bunu yapanların hesabı elbet sorulacak..Sana bunu yaşatanlar aynı acıyı yaşamadan ölmez..Allah’ın adalet tartısı bize bunu öğretti...Kötülükte öteye gitti bu mesele artık...Lütfen büyüklerimiz bu sapkın sapık vicdanları toplumdan yok etsin..Çocuk dediğin çamurda oynar, yanakları kızarana kadar koşar, yanları ağrıyana dek güler...Haklar bu değil.İstismarın her şeklini gördük...Ne olur dursun artık... #çocukistismarınahayır
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PERRAN KUTMAN

PERRAN KUTMAN
İsimleri değişiyor arkalarında bıraktıkları acı hep aynı.Özür dileriz çocuklar koruyamadığımız için bedeninize değen o kirli ellere engel olamadığımız için. Minik bir kuşken kanadınızı kıranlar kolsuz kalsın. #leyla
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ÖZGÜN UĞURLU

ÖZGÜN UĞURLU
Ne söylenebilir ki ... Hangi kelimeler doğru ifade edebilir bilmiyorum. Biz ne söylersek söyleyelim,bu güzel çocukların annelerine babalarına,kardeşlerine sormak lazım katillerine,istismarcılarına ne ceza verilsin diye.. Öyle uzaktan konuşmak kolay.Bizler ki yavrularımızın saçına zarar gelse dünyaları yakmaz mıyız? Ateş düştüğü yeri yakıyor.. Allah kimselere yaşatmasın diyeceğim ama neredeyse her gün benzer haberler okuyoruz. Bunlar bizim duyduklarımız,gördüklerimiz. Kim bilir neler oluyor,neler yaşanıyor..Çok acil bir çözüm bulunmalı.
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AYŞEGÜL ALDİNÇ

AYŞEGÜL ALDİNÇ
Ah Leyla... Ah Eylül ve ne yazık ki gündemden düşünce ateşin düştüğü yeri yakmaya devam ettiği korkunç cinayetler. Bu aşağılık sapıkların aldığı cezalar artık insanım diyeni kesmiyor. Hırsından insan, bu menfur eylemi gerçekleştiren kişiyi öldürmek bile isteyebiliyor. Kastrasyon işlemi ya da idam mantıklı çözümler olarak duruyor. Bu sözüme itiraz eden olacaktır. Kusura bakmasın kimse; artık bünyeler kısasa kısas duygusuyla ferahlıyor. Mantık firarda! Bunların önünün kesilmesinin başka çaresi yok gibi görünüyor. Her anlamda! Allah ailesine gani gani sabırlar versin...
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CANER ERKİN

CANER ERKİN
Ah be !!! Ah be çocuklar toprağa yakışamazsınız! size bunları yapan yaratıkların hepsi birden can çekişerek gebersin!! Artık yeter..bir erkek olarak, kız çocuğu bekleyen bir baba olarak, insan olarak... çok canım yandı.. söz bitti ! umutlar tükenmek üzere! Allah'tan rahmet acılı aileye Sabır diliyorum Tez zaman da İlahi Adalet diliyorum.
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FUNDA ARAR

FUNDA ARAR
Güzel çocuğum... Güzel Leyla... Nasıl kıydılar sana? Bu canileri Allah bildiği gibi yapsın. Her gün bir çocuk istismarı , cinayeti ile karşı karşıyayız... Eylül, sonra sen...
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ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL
Bildiğimiz, bilmediğimiz tüm melek yavrular... Bu acıya yürek mi dayanır?
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TUBA ÜNSAL

TUBA ÜNSAL
Küçücük bedenleri toprağa verdik... Bunu yapan insan olamaz. Dünyada çocuk tacizinde 3. sıradayız. Bir masaya oturduğumuzda masadaki 4 kadın olarak dördümüzün de çocukken tacize uğradığını anlayınca dehşete düştük.
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ŞEBNEM BOZOKLU

ŞEBNEM BOZOKLU
Leyla... Hepimiz ölsek utancımızdan yeridir... Vicdan!
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CEM ADRİAN

CEM ADRİAN
Çocuklarımız öldürülüyor... Gençlerimiz öldürülüyor... Hayvanlarımız öldürülüyor... Umutlarımız öldürülüyor... Çağın özeti bu!
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EZGİ MOLA

EZGİ MOLA
Kıyamet bu! Ceylan derisi koltuklarda hep birlikte bağırın, durun hadi! Devam! Ezgi Mola Eylül için yaptığı paylaşımda ise "Bunu yapan o.ç daha önce de iki köpeğe tecavüz etmiş. Boşuna yırtınmıyoruz" yazdı.
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TUĞBA ÖZERK

TUĞBA ÖZERK
Nasıl bir vahşet bu Allah'ım... Nasıl acılar bunlar! Koruyamadık bu yavrumuzu da... İçin yanıyor!
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NUR FETTAHOĞLU

NUR FETTAHOĞLU
Nasıl bir toplum olduk! Baktıkça içim yanıyor ve maalesef ki bu sapık ruhlar hala aramızda elini kolunu sallayarak geziyor ne zaman karşımıza çıkacağını bilmiyoruz korku içerisinde evlatlarımızı kendimizi korumaya çalışıyoruz .... artık bir çözüm yalvarırım çözüm
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FUNDA ARAR

FUNDA ARAR
Güzel çocuğum... Güzel Leyla... Nasıl kıydılar sana? Bu canileri Allah bildiği gibi yapsın. Her gün bir çocuk istismarı , cinayeti ile karşı karşıyayız... Eylül, sonra sen...
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ALİŞAN

ALİŞAN
Daha Eylül’ün toprağı kurumadan,Leyla’dan acı haber geldi:(( Söylenecek tek kelime bulamıyorum... Allahım ailelerine sabırlar versin:((( Ufacık çocuklardan ne istersiniz,o minicik bedenlere şiddet uygulayıp,canını alıp nasıl gömersiniz!!! Kediye,köpeğe,tavuğa hatta nasıl bir sapıklıksa damacana şu şişesine bile cinsel saldırı yapan yaratıklarla yaşıyoruz maalesef. Böyle canavarlarla aynı dünyada yaşamak istemiyoruz,gerekirse idam cezası için referandum yapılsın !!! Eminim noksansız yüzde 100 herkes onaylayacaktır!!!Belki şu anda bu satırları yazarken bile,bir hayvana yada kadına, çocuğa bu canavarlardan birisi saldırıyordur..Bu son olsun demekten utanıyoruz artık!!!!
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DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
Ayrıntıları öğrenmek bile istemiyorum!!! Lanet olsun!! Allah bin belanızı versin! Ne diyim yaaa bir bebek daha gitti..
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Leyla Aydemir ünlü isimler

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