Leyla Aydemir'in cesedi bulundu! Ünlü isimler de kahroldu

Maviş’im..#leyla Mekanın cennet olsun minik melek.Sana bunu yapanların hesabı elbet sorulacak..Sana bunu yaşatanlar aynı acıyı yaşamadan ölmez..Allah’ın adalet tartısı bize bunu öğretti...Kötülükte öteye gitti bu mesele artık...Lütfen büyüklerimiz bu sapkın sapık vicdanları toplumdan yok etsin..Çocuk dediğin çamurda oynar, yanakları kızarana kadar koşar, yanları ağrıyana dek güler...Haklar bu değil.İstismarın her şeklini gördük...Ne olur dursun artık... #çocukistismarınahayır

Ne söylenebilir ki ... Hangi kelimeler doğru ifade edebilir bilmiyorum. Biz ne söylersek söyleyelim,bu güzel çocukların annelerine babalarına,kardeşlerine sormak lazım katillerine,istismarcılarına ne ceza verilsin diye.. Öyle uzaktan konuşmak kolay.Bizler ki yavrularımızın saçına zarar gelse dünyaları yakmaz mıyız? Ateş düştüğü yeri yakıyor.. Allah kimselere yaşatmasın diyeceğim ama neredeyse her gün benzer haberler okuyoruz. Bunlar bizim duyduklarımız,gördüklerimiz. Kim bilir neler oluyor,neler yaşanıyor..Çok acil bir çözüm bulunmalı.

Ah Leyla... Ah Eylül ve ne yazık ki gündemden düşünce ateşin düştüğü yeri yakmaya devam ettiği korkunç cinayetler. Bu aşağılık sapıkların aldığı cezalar artık insanım diyeni kesmiyor. Hırsından insan, bu menfur eylemi gerçekleştiren kişiyi öldürmek bile isteyebiliyor. Kastrasyon işlemi ya da idam mantıklı çözümler olarak duruyor. Bu sözüme itiraz eden olacaktır. Kusura bakmasın kimse; artık bünyeler kısasa kısas duygusuyla ferahlıyor. Mantık firarda! Bunların önünün kesilmesinin başka çaresi yok gibi görünüyor. Her anlamda! Allah ailesine gani gani sabırlar versin...

Ah be !!! Ah be çocuklar toprağa yakışamazsınız! size bunları yapan yaratıkların hepsi birden can çekişerek gebersin!! Artık yeter..bir erkek olarak, kız çocuğu bekleyen bir baba olarak, insan olarak... çok canım yandı.. söz bitti ! umutlar tükenmek üzere! Allah'tan rahmet acılı aileye Sabır diliyorum Tez zaman da İlahi Adalet diliyorum.