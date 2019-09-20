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Leyla Aydemir’in amcasının tutuklanması üzerine avukatlardan ortak açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:44 | Son Güncelleme

Ağrı’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in bugün görülen davasında amca Yusuf Aydemir’in tutuklanması kararı üzerine Erzurum, Van, Ağrı ve UCİM’in avukatları ortak basın açıklaması yaptı.Bugün sabah Ağrı 1.

Ağrı’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in bugün görülen davasında amca Yusuf Aydemir’in tutuklanması kararı üzerine Erzurum, Van, Ağrı ve UCİM’in avukatları ortak basın açıklaması yaptı.

Bugün sabah Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir’in davasında mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir’in tutuklanmasına, tutuklu Mehmet Ali Aydemir’in tutukluluğunun devamına, diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verildi. Ayrıca başka tanıkların dinlenmesi için Leyla Aydemir davası ikinci duruşma 21 Şubat 2020’ye ertelendi. Tutuklama kararı üzerine fenalaşan amca Yusuf Aydemir önce hastaneye, ardından da cezaevine götürüldü.

Kararın ardından Erzurum, Ağrı, Van ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları ortak basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan UCİM Başkanı Saadet Özkan, “Bugün Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak çocuklar, için buradaydık. Anne bugün konuşamadı. Mahkeme Başkanı ona ’Lütfen konuş’ dedi. Anne mahkeme boyu ağladı ve mahkeme boyunca dua etti. Biz her şeyi biliyoruz kirli sırları ortaya çıkarmak gerekiyor. Dün bir karar verildi ama ne yazık ki bugün çocuğumuzun sesi kimse olmadı. Bugün biz Leyla’ya ses olduk. Bugün Mahkeme Heyeti ince ayrıntılara kadar soru sordu. Ama 21 tanık ifade değiştirdi. Bugün Leyla’yı katlettiler. Biz çocuklar vatandır dedik ve bu yolda Yusuf Aydemir’in tutuklanmasını sağladık. Biz Türkiye’nin her yerindeki çocuklar için mücadele edeceğiz. Herkese çağrımdır davada burada olun. Çocuklar için burada olacağız Leyla’nın değil suçluların kemikleri sızlayacak.” dedi.

UCİM Dernek Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise “Biz geçen yıl Leyla kızımızın taziyesine giderken söz vermiştik. Biz senin davanı takip edeceğiz diye. Bugün burada bir tiyatro oynandı. Tanıklar, sanıklar, hatta Leyla’nın babası da dahil. Bir tiyatro oyunu ortaya koydular. O kadar çelişkili ifadeler vardı ki mahkeme heyetine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün bir tutuklama daha eklendi. Bir amca daha tutuklandı. Toplumun vicdanı bir yerde rahatladı. Çünkü korkuyorduk. Bütün ifadeler değişmişti. Ama mahkeme heyeti bu ifadelere uymadı. Gereğini yaptı şimdilik. Tekrar geleceğiz. Bir önümüzdeki celsede geleceğiz. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak. Biz bu davayı takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ağrı Barosundan Avukat Ömer Fidan, Leyla’nın katilinin ortaya çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek “Bizim amacımız acımasızca vahşice katledilen Leyla’nın katilinin kim olduğunu ortaya çıkarmak. Türkiye’nin vicdanını yaralayan bu olayda ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bundan sonraki süreçte de burada olacağız. Toplumun vicdanını rahatlatmak için ne gerekiyorsa onu yapmak için çabalayacağız” açıklamalarında bulundu.
Açıklamaların ardından avukatlar “çocuğa uzanan ellerde kırılsın” sloganları attı.

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