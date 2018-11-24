MAGAZİN

Leyla Bilginel: Bütün organlarımda deformasyon oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Oğluyla yaşamaya başladığı Tayland’tan sinek ısırması sonucu ölümden dönmesi sonrasında Türkiye’ye dönen oyuncu, Leyla Bilginel önceki gün Etiler’deydi.

Leyla Bilginel: Bütün organlarımda deformasyon oldu

Tayland’a dönmeyi düşünmediğini belirten oyuncu; “Eskiden 500 dolarla gidiyordum geliyordum. Şimdi o parayla bir gün geçiremezsiniz orada” deyip ölümden dönmesiyle alakalı olarak da “Nasıl soktu bilmiyorum ama hala sineklerle yaşıyorum antipati beslemedim. Bağışıklık sistemim kuvvetli olduğu için kurtuldum” dedi.

Öte yandan Bilginel, akciğerlerini temizleteceğini de şöyle anlattı; ”Bütün organlarımda deformasyon oldu onları temizleteceğim. Akciğer yeni bir teknolojiyle temizleniyor. Soba bacası temizler gibi…”


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