Leyla Bilginel gelen yardımlara isyan etti! "Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı..."

Marmaris'te bulunan oyuncu Leyla Bilginel, bugün Instagram hesabından paylaştığı video ile deprem böylesine yardım olarak gönderilen "çul çaput"ları görüntüleyerek isyan etti.

"BUNDA KİM YATAR ALLAH AŞKINA"

Paylaşımında; "Yardımın da bir düzgünü vardır yani. Evinizin çulunu çaputunu bir daha hiç bir yardıma, hiç bir afete bu şekilde göndermeyeceksin. Kendinizin yatmadığı... Bari yüzlerini temizleyip yollasaydınız. Ev de çul çaput ne varsa göndermek değildir arkadaşım. Bunlar nedir ya, bunda kim yatar Allah aşkına!

Şimdi bu çöple uğraşıyorlar bir de! Neyi nasıl toplayıp atacaklarını şaşırmış durumdalar.

"PIRIL PIRIL GELEN YARDIMLAR VAR"

Bazı fenomen arkadaşlar güzel güzel kolilerle, derli toplu sıfır, güzel eşyalarını yaptı ama bir çoğu da yardım yaptık havasıyla yardım yapılmaz. Kimin nasıl yardım yaptığını burada o kadar güzel gördüm ki. Kutu kutu, koli koli, pırıl pırıl gelen yardımlar var, bir de bu şekilde... Bu nedir Allah aşkına!

"JARTİYER, KULLANILMIŞ İŞ ÇAMAŞIRI..."

Bunların içinden jartiyerler mi çıkmıyor, topuklu ayakkabılar mı, gelinlikler mi... Bu nasıl bir şey! Kullanılmış iç çamaşırı mı.. Ya böyle bir şey olamaz ya!" diyerek isyanını dile getirdi.





