Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Bilginel, üç aydır ailesiyle birlikte Bodrum’da alternatif tatil yapıyor.
Leyla Bilginel kampta
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SPERM bankası yoluyla bir erkek çocuk dünyaya getiren, ardından oğluyla Tayland’a yerleşen oyuncu Leyla Bilginel bir süre önce Türkiye’ye döndü.
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Bilginel, üç aydır ailesiyle birlikte Bodrum’da alternatif tatil yapıyor.
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Otellere para vermek yerine çadır kuran Bilginel, kamp alanına bile ücret ödemiyor.
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Oyuncu, “Bu araziyi önce baştan sona temizledik sonra kamp kurduk” diyor.
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Üç çadırda yaşayan aile, çay demlemek ve yemek yapmak için yer ocağı kurup, ateş yakıyor.
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Bilginel her gün yeğenleri ile balık avına çıkıyor.
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