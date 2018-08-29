MAGAZİN

Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

SPERM bankası yoluyla bir erkek çocuk dünyaya getiren, ardından oğluyla Tayland’a yerleşen oyuncu Leyla Bilginel bir süre önce Türkiye’ye döndü.

Bilginel, üç aydır ailesiyle birlikte Bodrum’da alternatif tatil yapıyor.

Leyla Bilginel kampta

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SPERM bankası yoluyla bir erkek çocuk dünyaya getiren, ardından oğluyla Tayland’a yerleşen oyuncu Leyla Bilginel bir süre önce Türkiye’ye döndü.
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Bilginel, üç aydır ailesiyle birlikte Bodrum’da alternatif tatil yapıyor.
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Otellere para vermek yerine çadır kuran Bilginel, kamp alanına bile ücret ödemiyor.
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Oyuncu, “Bu araziyi önce baştan sona temizledik sonra kamp kurduk” diyor.
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Üç çadırda yaşayan aile, çay demlemek ve yemek yapmak için yer ocağı kurup, ateş yakıyor.
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Bilginel her gün yeğenleri ile balık avına çıkıyor.
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leyla bilginel kamp çadır Bodrum tatil

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
En doğru tatil yöntemi bu ve ayrıca çevreyi de temizlemişler, temizliğe de düşkün insanlar, siz ise para vermemek için kamp yapıyorlar diye yazmışsınız. Gerçek tatil bu aslında. Doğayla içiçe. Lütfen böyle davrananları ayıplarcasına haber yapmayın. Her şeyi para ile ölçmeyin.
bu olayı para vermemek için yaptığını sanmıyorum.değişik bir tatil
süper,çok haklı otel fiuatları sadece zenginlere hitap ediyor
aslında gerçek tatilin bu olduğunu düşünüyorum
helal olsun.tam benlik hatun
en güzeli en doğalı en mantiklisı
EN GÜZELİ, EN DOĞALI, SANATÇIYI KUTLUYORUM
Bir kamp tutkunu olarak en güzel otelden daha keyifli bir tatil.
çadır olayında huzur zor
helal valla..
yandaki cadırdaki adam ne yapsa duyuyorsun
HELAL KIZ,GERÇEK TAVIR BU...
Türkiyede kazandı Taylanda yedi şimdi geri döndü buna kimse iş vermesin
kadın gibi kadın...
doğruyu yapmış ne para verecek tatil yerlerinde 1 limonataya 20 lira vermek zenginlik değil eşşekliktir.
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