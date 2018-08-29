Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Bilginel, üç aydır ailesiyle birlikte Bodrum’da alternatif tatil yapıyor.

SPERM bankası yoluyla bir erkek çocuk dünyaya getiren, ardından oğluyla Tayland’a yerleşen oyuncu Leyla Bilginel bir süre önce Türkiye’ye döndü.

Bilginel, üç aydır ailesiyle birlikte Bodrum’da alternatif tatil yapıyor.

Otellere para vermek yerine çadır kuran Bilginel, kamp alanına bile ücret ödemiyor.

5 / 15

Üç çadırda yaşayan aile, çay demlemek ve yemek yapmak için yer ocağı kurup, ateş yakıyor.