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Leyla cinayetinin arkasından miras anlaşmazlığı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Ağrı’da 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı.

Leyla cinayetinin arkasından miras anlaşmazlığı çıktı

Ağrı’da 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı. Davanın 2 Ekim tarihinde görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir’in husumetli olduğu ağabeyini tehdit maksatlı Leyla’yı sakladığı, olayın adli boyuta ulaşması nedeniyle korkup sakladığı yerden çıkaramadığı, Leyla’nın saklandığı ambarda ölmesi üzerine cesedi dereye attığı kanaatine varıldığı belirtildi.
Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir ’çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir’in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise karar duruşmasında beraat etti.
Ağrı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce hazırlanan gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Leyla’nın babası Nihat Aydemir ile kardeşi Yusuf Aydemir arasında ailenin traktörünün kime ait olacağı ve babalarından miras kalan bileziklerin kimde kalacağı konusunda babaları öldükten sonra bir anlaşmazlık yaşadıkları belirtildi. Ağabeyini miras anlaşmazlığı konusunda tehdit etmek için yeğenini kaçırdığı belirtilen amca Yusuf Aydemir’in olayın adli boyuta ulaşması nedeniyle korkup sakladığı yerden çıkaramadığı, Leyla’nın saklandığı ambarda ölmesi üzerine cesedini serin bir alanda beklettiği, aramaların gevşetilmesi ve normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedi dereye attığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Leyla cinayetinin arkasından miras anlaşmazlığı çıktı

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