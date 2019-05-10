Etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Suat Arıkan, Leyla Gencer'in ölümünden sonra her yıl onu anmak için önemli programlar yaptıklarını belirterek, "Bu akşam da hemen hemen operamızın bütün solistlerini bir araya topladık. Geniş, katılımcı ve Leyla Gencer'in öne çıkardığı eserleri ve repertuvarına ait bir seçkiden oluşan program sunuyoruz." dedi.

Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov'un yaptığı konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü ve Sihirli Flüt eserlerinden, Giuseppe Verdi'nin Macbeth, La Forza del Destino, Aida, Otello eserlerinden, Jules Massenet'in Thais ve Werther eserlerinden, Georges Bizet'in Carmen ve Giacomo Puccini'nin Tosca eserlerinden aryalar, İDOB Orkestrası eşliğinde seslendirildi.

Arıkan, konserde hem sık sık operada görülen hem de özlenen solistlerin yer alacağına dikkati çekerek, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev gibi opera sanatçılarının programda bulunduğunu söyledi.

- "Yeni AKM sanat hayatına ivme kazandıracaktır"

Bir Türk kızının bu kadar ünlülerin olduğu bir dönemde uluslararası alanda önemli başarılara imza atmasının sanatçılar için bir motivasyon kaynağı olduğuna işaret eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu başarı daha sonraki kuşakta çok önemli bir lokomotif görevi görmüştür. Yetenek olarak Türk konservatuvarlarından mezun olan gençler Avrupa'nın hemen her sahnesinde çıkabilecek düzeydeler.

Bizim eksiğimiz teknik konuda, sahne tekniği açısından biraz gerideyiz. Umarım yeni yapılacak Atatürk Kültür Merkezi bu yeni teknolojiyi kullanarak İstanbul ve Türkiye'nin sanat hayatına ivme kazandıracaktır."

Leyla Gencer'in anısına ithafen "Gala Konseri", 14 Mayıs'ta da Zorlu PSM'de de sanatseverlerle buluşacak.

- Leyla Gencer kimdir

20'inci yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak tanınan Leyla Gencer, Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yaptı.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da seçkin opera sahnelerinde sanatseverlerin karşısına çıkan Gencer'in opera repertuvarı, 23 bestecinin 72 yapıtını kapsadı.

