HABER

Leyla Gencer için "Gala Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

Leyla Gencer için "Gala Konseri"

İSTANBUL (AA) - Opera sanatçısı Leyla Gencer, ölümünün 11'inci yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) düzenlediği "Gala Konseri"yle anıldı.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'ndeki anma konserinde İDOB solistleri Suat Arıkan, Perihan Artan, Hakan Aysev, Evren Ekşi, Murat Güney, Nesrin Gönüldağ, Efe Kışlalı, Bülent Külekçi, Oleksandr Samoylenko, Cengiz Sayın, Hale Soner ve Nazlı Deniz Süren sahne aldı.

Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov'un yaptığı konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü ve Sihirli Flüt eserlerinden, Giuseppe Verdi'nin Macbeth, La Forza del Destino, Aida, Otello eserlerinden, Jules Massenet'in Thais ve Werther eserlerinden, Georges Bizet'in Carmen ve Giacomo Puccini'nin Tosca eserlerinden aryalar, İDOB Orkestrası eşliğinde seslendirildi.

Etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Suat Arıkan, Leyla Gencer'in ölümünden sonra her yıl onu anmak için önemli programlar yaptıklarını belirterek, "Bu akşam da hemen hemen operamızın bütün solistlerini bir araya topladık. Geniş, katılımcı ve Leyla Gencer'in öne çıkardığı eserleri ve repertuvarına ait bir seçkiden oluşan program sunuyoruz." dedi.

Arıkan, konserde hem sık sık operada görülen hem de özlenen solistlerin yer alacağına dikkati çekerek, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev gibi opera sanatçılarının programda bulunduğunu söyledi.

- "Yeni AKM sanat hayatına ivme kazandıracaktır"

Bir Türk kızının bu kadar ünlülerin olduğu bir dönemde uluslararası alanda önemli başarılara imza atmasının sanatçılar için bir motivasyon kaynağı olduğuna işaret eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu başarı daha sonraki kuşakta çok önemli bir lokomotif görevi görmüştür. Yetenek olarak Türk konservatuvarlarından mezun olan gençler Avrupa'nın hemen her sahnesinde çıkabilecek düzeydeler.

Bizim eksiğimiz teknik konuda, sahne tekniği açısından biraz gerideyiz. Umarım yeni yapılacak Atatürk Kültür Merkezi bu yeni teknolojiyi kullanarak İstanbul ve Türkiye'nin sanat hayatına ivme kazandıracaktır."

Leyla Gencer'in anısına ithafen "Gala Konseri", 14 Mayıs'ta da Zorlu PSM'de de sanatseverlerle buluşacak.

- Leyla Gencer kimdir

20'inci yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak tanınan Leyla Gencer, Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yaptı.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da seçkin opera sahnelerinde sanatseverlerin karşısına çıkan Gencer'in opera repertuvarı, 23 bestecinin 72 yapıtını kapsadı.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
GÜNCELLEME - Gaziantep'te cinayetGÜNCELLEME - Gaziantep'te cinayet
Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıtFransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gala konseri İDOB İstanbul Devlet Opera ve Balesi leyla gencer Suat Arıkan

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

O paralar vatandaşa iade edilecek

O paralar vatandaşa iade edilecek

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Maltepe’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul Maltepe’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Dışişleri'nden Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Muğla'da 3.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da deprem! 3.3 şiddetinde sallandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.