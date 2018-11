Leyla Gencer ve Aydın Gün ile operanın tüm emektarları anıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne (İDOB) emeği geçmiş isimler, "Ustalara Saygı Gecesi" etkinliğinde yad edildi.

Devlet Sanatçıları Leyla Gencer, Aydın Gün, Ayhan Baran, Mete Uğur, Suna Korat, Okan Demiriş ve genç yaşta hayatını yitiren Mustafa İktu ile Zehra Yıldız'ın da aralarında olduğu çok sayıda önemli ismin anıldığı etkinlik, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Yaşamını yitirmiş tüm isimlerin barkovizyonda gösterildiği etkinliğe katılan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, çok duygusal olduklarını belirterek, "Büyüklerimizle, arkadaşlarımızla ve genç seslerimizle birlikte aynı salonda, geçmişten bugüne sahnemizden geçerken derin izler bırakan ustalarımızı anıyoruz. Teknik ekibinden solist sanatçısına, bale sanatçısından orkestrasına ve korosuna kadar her biri, kendinden sonra gelenlere örnek oldu." dedi.

Arıkan, İDOB'un genç solistlerinden Ayşe Sinem Ekşioğlu ve Muzaffer Soydan ile dansçılar Berfu Elmas ve Batur Büklü'nün İDOB'un unutulmayan isimleri için sahneyi paylaştığını söyleyerek, "Bu özel etkinlikte sahne ustalarımızın olsun istedik. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Nesilden nesle tüm gençlerimizin sizi tanımasını kendimize misyon edindik. Her biri, hatıralarımızın başkahramanı gibi kalbimizde derin izler bıraktı. Sahneye her çıktığımızda, her nota, her alın teri onların. İyi ki vardınız." ifadelerini kullandı.

Arıkan, etkinliğin ardından, opera, bale ve orkestra sanatçılarının yanı sıra teknik ekibin de hatırlandığı etkinliğin hazırlanmasında katkıda bulunan ve kurumun emektarlarından biri olan İsmail Aksu'ya teşekkür plaketi sundu.

Konserde piyanist Olena Şenol da sahne aldı.