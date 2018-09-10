Leyla Gencer vefatının 10. yılında özel etkinliklerle anılıyor

"Leyla Gencer, geniş repertuvarı, araştırmacı tavrı, titizliği ve üstün yeteneğiyle opera dünyasında olağanüstü başarılara imza attı ve uluslararası arenada ülkemizin gurur kaynağı oldu. Gencer, La Scala'da 25 yıl başoyuncu olarak sahne aldı ve Milano'da yaşadığı bu süre boyunca İstanbul'dan hiç kopmadı. İKSV'yi ailesi olarak gören bu büyük sanatçının hayatına farklı bir bakış sunan bu serginin, Leyla Gencer'i, yeteneğini ve başarılarını tekrar hatırlamamıza, onu daha yakından tanımamıza yardımcı olacağını umuyorum."

Prof. Yekta Kara da Leyla Gencer'in sözcüklere veya belgelere sığdırmanın zor olduğuna dikkati çekerek, Gencer'in Türkiye'nin müzik alanında yetiştirdiği en büyük sanatçı olduğunu ifade etti.

- "Dünya Leyla Gencer'i baş tacı etti"

Gencer'in başarısının evrensel boyutta görüldüğünü belirten Kara, "Dünya Leyla Gencer'i baş tacı etti. La Scala'da, Napoli'de, San Fransisco'da, Viyana'da, Londra'da ve birçok şehirde başarıları yarım yüzyıl devam etti. Bunun 25 yılı sahne üstündeydi ama Leyla Hanım kendisini öyle sanata adamış biriydi ki 25 yıllık sahne kariyeri ona yetmedi. O nedenle gençlere el veren Leyla Gencer yeni yıldızlar yetişsin istedi, ülkesini çok sevdi ve sahnenin ardından gelen 25 yılda da elinden gelen her şeyi yaptı." diye konuştu.