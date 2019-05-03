Leyla Gencer vefatının 11. yılında anılacak

Bulgar orkestra şefi Zdravko Lazarov'un yönetimindeki orkestra, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" ve "Sihirli Flüt", Giuseppe Verdi'nin "Macbeth", "La Forza del Destino", "Aida" ve "Otello", Jules Massenet'nin "Thais" ve "Werther", Georges Bizet'nin "Carmen", Giacomo Puccini'nin ise "Tosca" eserlerinden aryaları yorumlayacak.

Konserde, İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ile Perihan Artan, Hakan Aysev, Evren Ekşi , Murat Güney, Nesrin Gönüldağ, Efe Kışlalı, Bülent Külekçi, Oleksandr Samoylenko, Cengiz Sayın, Hale Soner ve Nazlı Deniz Süren solist olarak sahne alacak.

Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan sanatçı için organize edilen etkinlik, 10 Mayıs'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleşecek.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer'i vefatının 11. yılında düzenlenecek "Gala Konser" ile anacak.

- Leyla Gencer

Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi. Solistlik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Cavalleria Rusticana eserindeki "Santuzza" rolüyle adım atan sanatçı, İtalya'da da ilk kez bu rolle seyirciyle buluştu. Gencer, zengin repertuvarı ve mükemmel tekniği sayesinde kısa zamanda dünya çapında tanınarak "La Diva Turca", "La Gencer" ve "La Regina" olarak ün kazandı.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sahne alan sanatçı, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Filoria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Alceste, Aida, Violetta ve Leonora'nın sesi oldu.

Kariyeri boyunca, 23 bestecinin 72 eserini repertuvarına alan sanatçı, konserlerini 1992'ye kadar sürdürdü. Sonraki yıllarda eğitimcilik kariyerine ağırlık vererek, genç sanatçıları yetiştiren Gencer, 10 Mayıs 2008'de hayata veda etti.

