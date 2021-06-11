Leyla Güven: 22 yıl 3 ay hapis cezası onanan eski HDP milletvekilinin avukatları Yargıtay'a itiraz edecek

Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'e verilen 22 yıl 3 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Avukatları Yargıtay'a itiraz edeceklerini açıkladı, Güven'in tahliye talebi de reddedildi.

Leyla Güven'in milletvekilliği geçen yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle düşürülmüştü.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık tarihinde Diyarbakır’da tutuklanan Güven için "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 14 yıl 3 ay, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 22 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

'Beş ana noktada itiraz ettik'

BBC Türkçe’ye konuşan Avukat Cemil Şıvan Özen, İstinaf Mahkemesi'nin, suça temel teşkil eden Demokratik Toplum Kongresi'nin örgüt talimatıyla kurulmuş bir yapı olduğu varsayımına yaptıkları itirazları esastan reddettiğini söyledi:

‘’Beş ana noktada itiraz ettik. İtirazımızın ilk gerekçesi şuydu: DTK'nın talimat ile kurulup kurulmadığının tespiti için, talimatın verildiği avukat-müvekkil görüşmesinin CMK 135 -140 uyarınca kayda alınıp alınmadığı, alınmışsa hangi savcılık talebi ve hakimliğin mahkeme kararıyla alınmış bunun bildirilmesini, ayrıca talimat verildiği iddia ediliyorsa, orijinal ses kayıtlarının dosya içerisine alınmasını istedik.